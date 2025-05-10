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На Украине уволили главу экономического управления СБ - РИА Новости, 10.05.2025
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12:56 10.05.2025
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На Украине уволили главу экономического управления СБ
На Украине уволили главу экономического управления СБ - РИА Новости, 10.05.2025
На Украине уволили главу экономического управления СБ
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк отстранил главу экономического управления ведомства Анатолия Лойфа от должности после расследования... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T12:56:00+03:00
2025-05-10T12:56:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк отстранил главу экономического управления ведомства Анатолия Лойфа от должности после расследования журналистов о связанной с ним элитной недвижимости в Киеве, сообщило агентство РБК-Украина, ссылаясь на комментарий представителя ведомства. "Анатолий Лойф... уволен с занимаемой должности по решению главы Службы безопасности Украины (Василия Малюка - ред.)", - цитирует РБК-Украина слова своего источника в СБУ в своем Telegram-канале. Ранее украинское издание "Следствие.Инфо" обнаружило элитную недвижимость в Киеве и пригороде на 406 тысяч долларов у матери главы экономического управления СБУ Анатолия Лойфа. Как отмечали журналисты, у самого Лойфа зарегистрированной недвижимости нет. В ответ на журналистский запрос в СБУ заявили, что мать Лойфа приобрела только землю под коттеджем в пригороде Киева, а строительство дома профинансировало третье лицо "для дальнейшей продажи и распределения прибыли". Относительно квартиры в столичном ЖК премиум-класса, в СБУ отмечают, что мать чиновника смогла приобрести ее за счет продажи предыдущей недвижимости, своих заработков и "собственных многолетних сбережений". Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
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украина, киев, василий малюк, служба безопасности украины, в мире
Украина, Киев, Василий Малюк, Служба безопасности Украины, В мире
На Украине уволили главу экономического управления СБ

Главу экономического управления СБУ Лойфа уволили из-за элитной недвижимости

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк отстранил главу экономического управления ведомства Анатолия Лойфа от должности после расследования журналистов о связанной с ним элитной недвижимости в Киеве, сообщило агентство РБК-Украина, ссылаясь на комментарий представителя ведомства.
«
"Анатолий Лойф... уволен с занимаемой должности по решению главы Службы безопасности Украины (Василия Малюка - ред.)", - цитирует РБК-Украина слова своего источника в СБУ в своем Telegram-канале.
Ранее украинское издание "Следствие.Инфо" обнаружило элитную недвижимость в Киеве и пригороде на 406 тысяч долларов у матери главы экономического управления СБУ Анатолия Лойфа. Как отмечали журналисты, у самого Лойфа зарегистрированной недвижимости нет.
В ответ на журналистский запрос в СБУ заявили, что мать Лойфа приобрела только землю под коттеджем в пригороде Киева, а строительство дома профинансировало третье лицо "для дальнейшей продажи и распределения прибыли". Относительно квартиры в столичном ЖК премиум-класса, в СБУ отмечают, что мать чиновника смогла приобрести ее за счет продажи предыдущей недвижимости, своих заработков и "собственных многолетних сбережений".
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
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