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Мерц намерен вывести дебаты о помощи Украине из публичного пространства - РИА Новости, 10.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:40 10.05.2025 (обновлено: 17:45 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/ukraina-2016232986.html
Мерц намерен вывести дебаты о помощи Украине из публичного пространства
Мерц намерен вывести дебаты о помощи Украине из публичного пространства - РИА Новости, 10.05.2025
Мерц намерен вывести дебаты о помощи Украине из публичного пространства
Дебаты о поставках оружия, калибров, оборонных систем и прочей военной помощи Украине будут выведены из общественного пространства, заявил в интервью телеканалу РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T17:40:00+03:00
2025-05-10T17:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
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БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Дебаты о поставках оружия, калибров, оборонных систем и прочей военной помощи Украине будут выведены из общественного пространства, заявил в интервью телеканалу n-tv канцлер Германии Фридрих Мерц, отвечая на вопрос о возможной поставке крылатых ракет Taurus. "При моем руководстве дебаты о поставках оружия, калибров, военных систем и так далее будут выведены из публичного пространства", - сказал он. В то же время канцлер признал, что интерес общественности к данной информации оправдан. Мерц добавил, что решения о характере и объеме военной помощи Украине по-прежнему будут приниматься в рамках кабинета министров и в тесной координации с международными партнерами. Ранее новостное агентство dpa со ссылкой на свои источники сообщило, что новое немецкое правительство намерено в рамках "военной тактики" засекретить часть общественно доступных данных о поставках оружия для Украины. Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон во время визита канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Париж в ответ на вопрос журналиста о возможной поставке немецких ракет Taurus заявил, что теперь о таких вещах больше не будут говорить публично. В последние три года конфликта на Украине кабмин ФРГ публиковал ежемесячный список о поставляемого Киеву оружия, последний раз он обновлялся четыре дня назад. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250418/taurus-2011984415.html
https://ria.ru/20250507/zakharova-2015439051.html
https://ria.ru/20250426/germaniya-2013540002.html
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украина, германия, россия, фридрих мерц, эммануэль макрон, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, Россия, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, НАТО, В мире
Мерц намерен вывести дебаты о помощи Украине из публичного пространства

Мерц: дебаты о поставках оружия Украине выведут из публичного пространства

© AP Photo / Markus SchreiberФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
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БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Дебаты о поставках оружия, калибров, оборонных систем и прочей военной помощи Украине будут выведены из общественного пространства, заявил в интервью телеканалу n-tv канцлер Германии Фридрих Мерц, отвечая на вопрос о возможной поставке крылатых ракет Taurus.
"При моем руководстве дебаты о поставках оружия, калибров, военных систем и так далее будут выведены из публичного пространства", - сказал он.
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В то же время канцлер признал, что интерес общественности к данной информации оправдан. Мерц добавил, что решения о характере и объеме военной помощи Украине по-прежнему будут приниматься в рамках кабинета министров и в тесной координации с международными партнерами.
Ранее новостное агентство dpa со ссылкой на свои источники сообщило, что новое немецкое правительство намерено в рамках "военной тактики" засекретить часть общественно доступных данных о поставках оружия для Украины.
Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон во время визита канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Париж в ответ на вопрос журналиста о возможной поставке немецких ракет Taurus заявил, что теперь о таких вещах больше не будут говорить публично.
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В последние три года конфликта на Украине кабмин ФРГ публиковал ежемесячный список о поставляемого Киеву оружия, последний раз он обновлялся четыре дня назад.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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