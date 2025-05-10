https://ria.ru/20250510/ukraina-2016232986.html

Мерц намерен вывести дебаты о помощи Украине из публичного пространства

Мерц намерен вывести дебаты о помощи Украине из публичного пространства - РИА Новости, 10.05.2025

Мерц намерен вывести дебаты о помощи Украине из публичного пространства

Дебаты о поставках оружия, калибров, оборонных систем и прочей военной помощи Украине будут выведены из общественного пространства, заявил в интервью телеканалу РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T17:40:00+03:00

2025-05-10T17:40:00+03:00

2025-05-10T17:45:00+03:00

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БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Дебаты о поставках оружия, калибров, оборонных систем и прочей военной помощи Украине будут выведены из общественного пространства, заявил в интервью телеканалу n-tv канцлер Германии Фридрих Мерц, отвечая на вопрос о возможной поставке крылатых ракет Taurus. "При моем руководстве дебаты о поставках оружия, калибров, военных систем и так далее будут выведены из публичного пространства", - сказал он. В то же время канцлер признал, что интерес общественности к данной информации оправдан. Мерц добавил, что решения о характере и объеме военной помощи Украине по-прежнему будут приниматься в рамках кабинета министров и в тесной координации с международными партнерами. Ранее новостное агентство dpa со ссылкой на свои источники сообщило, что новое немецкое правительство намерено в рамках "военной тактики" засекретить часть общественно доступных данных о поставках оружия для Украины. Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон во время визита канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Париж в ответ на вопрос журналиста о возможной поставке немецких ракет Taurus заявил, что теперь о таких вещах больше не будут говорить публично. В последние три года конфликта на Украине кабмин ФРГ публиковал ежемесячный список о поставляемого Киеву оружия, последний раз он обновлялся четыре дня назад. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250418/taurus-2011984415.html

https://ria.ru/20250507/zakharova-2015439051.html

https://ria.ru/20250426/germaniya-2013540002.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, германия, россия, фридрих мерц, эммануэль макрон, нато, в мире