https://ria.ru/20250510/ukraina-2016228951.html

Уиткофф должен передать Путину список предложений по Украине, сообщил NBC

Уиткофф должен передать Путину список предложений по Украине, сообщил NBC - РИА Новости, 10.05.2025

Уиткофф должен передать Путину список предложений по Украине, сообщил NBC

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф должен будет передать президенту России Владимиру Путину список из 22 предложений по урегулированию конфликта на... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T17:16:00+03:00

2025-05-10T17:16:00+03:00

2025-05-10T18:56:00+03:00

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф должен будет передать президенту России Владимиру Путину список из 22 предложений по урегулированию конфликта на Украине, включая отказ США от поддержки вступления Киева в НАТО, утверждает телеканал NBC со ссылкой на неназванного западного чиновника. "Американские, европейские и украинские переговорщики составили список из 22 предложений (по урегулированию украинского конфликта - ред.), включая прекращение огня... Уиткофф должен будет представить его президенту России", - говорится в сообщении телеканала. По словам собеседника телеканала, список "отвечает требованию Путина о том, чтобы США не поддерживали вступление Украины в НАТО". При этом не указывается, когда именно Уиткофф должен будет встретиться с российским президентом для передачи ему соответствующих предложений. Президент России Владимир Путин объявлял пасхальное перемирие, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Однако, по данным Минобороны РФ, за это время было зафиксировано 4,9 тысячи нарушений. Украинские вооруженные формирования продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов по позициям ВС РФ, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Республики Крым Российской Федерации, отметили в Минобороны. В МИД РФ, в связи с этим отмечали, что Украина показала неспособность прекратить огонь даже на 30 часов. Следующее перемирие президент Путин объявил в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль. Минобороны РФ в субботу сообщило, что российские Вооруженные силы продолжают соблюдать режим прекращения огня. При этом ВС РФ зеркально реагируют на нарушения перемирия со стороны ВСУ, добавили в ведомстве. По данным Минобороны РФ, украинские военные нарушили режим прекращения огня 9318 раз. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, нужно искоренить его первопричины, в том числе устранить угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО на восток и попыток втягивания Украины в Североатлантический альянс. Не менее важно добиться полного соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который после насильственного захвата власти в 2014 году ведет линию на истребление всего, что связано с Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что предложение президента РФ - это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий, а перемирие на 30 дней, которого требует Украина, в данной ситуации "рассматривается как предварительное условие". Путин в конце января заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. В апреле Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.

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https://ria.ru/20250505/sanktsii--2014896694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, сша, владимир путин, стив уиткофф, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, в мире