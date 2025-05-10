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В Раде забили тревогу из-за происходящего на Украине - РИА Новости, 10.05.2025
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04:12 10.05.2025 (обновлено: 04:15 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/ukraina-2016150205.html
В Раде забили тревогу из-за происходящего на Украине
В Раде забили тревогу из-за происходящего на Украине - РИА Новости, 10.05.2025
В Раде забили тревогу из-за происходящего на Украине
Вычеркнув себя из числа победителей во Второй мировой войне, Украина лишилась суверенитета и независимости, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T04:12:00+03:00
2025-05-10T04:15:00+03:00
в мире
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мария захарова
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Вычеркнув себя из числа победителей во Второй мировой войне, Украина лишилась суверенитета и независимости, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале."Отказ от истории справедливо привел к утрате всех экономических приобретений, которые дала Украине победа во Второй мировой войне. &lt;…&gt; Ведь если ты решил стать шароварным неандертальцем, зачем тебе атомная энергетика?", — задался он вопросом.По словам парламентария, Украина получила все, что имела только благодаря победе СССР над нацистами.Оставили бы гитлеровцы на территории побежденной Украины АЭС и приборостроение, образование и культуру? Нет конечно", — резюмировал Дубинкий.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина стала плацдармом для процессов переписывания истории, а ее независимость Запад привязал к отказу от своих корней.Дипломат подчеркнула, что для Киева независимость и суверенитет оказались связаны с западной неоколониальной повесткой, в рамках которой гражданам страны необходимо было переписывать свою же историю и отказываться от своих корней.
https://ria.ru/20250509/zelenskiy-2016106342.html
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в мире, украина, ссср, россия, александр дубинский, верховная рада украины, мария захарова
В мире, Украина, СССР, Россия, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Мария Захарова
В Раде забили тревогу из-за происходящего на Украине

Депутат Дубинский: отказ от исторического наследия привел Украину к упадку

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Вычеркнув себя из числа победителей во Второй мировой войне, Украина лишилась суверенитета и независимости, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
"Отказ от истории справедливо привел к утрате всех экономических приобретений, которые дала Украине победа во Второй мировой войне. <…> Ведь если ты решил стать шароварным неандертальцем, зачем тебе атомная энергетика?", — задался он вопросом.
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Вчера, 19:36
По словам парламентария, Украина получила все, что имела только благодаря победе СССР над нацистами.
Оставили бы гитлеровцы на территории побежденной Украины АЭС и приборостроение, образование и культуру? Нет конечно", — резюмировал Дубинкий.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина стала плацдармом для процессов переписывания истории, а ее независимость Запад привязал к отказу от своих корней.
Дипломат подчеркнула, что для Киева независимость и суверенитет оказались связаны с западной неоколониальной повесткой, в рамках которой гражданам страны необходимо было переписывать свою же историю и отказываться от своих корней.
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В миреУкраинаСССРРоссияАлександр ДубинскийВерховная Рада УкраиныМария Захарова
 
 
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