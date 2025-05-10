https://ria.ru/20250510/ukraina-2016150205.html

В Раде забили тревогу из-за происходящего на Украине

В Раде забили тревогу из-за происходящего на Украине - РИА Новости, 10.05.2025

В Раде забили тревогу из-за происходящего на Украине

Вычеркнув себя из числа победителей во Второй мировой войне, Украина лишилась суверенитета и независимости, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T04:12:00+03:00

2025-05-10T04:12:00+03:00

2025-05-10T04:15:00+03:00

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Вычеркнув себя из числа победителей во Второй мировой войне, Украина лишилась суверенитета и независимости, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале."Отказ от истории справедливо привел к утрате всех экономических приобретений, которые дала Украине победа во Второй мировой войне. <…> Ведь если ты решил стать шароварным неандертальцем, зачем тебе атомная энергетика?", — задался он вопросом.По словам парламентария, Украина получила все, что имела только благодаря победе СССР над нацистами.Оставили бы гитлеровцы на территории побежденной Украины АЭС и приборостроение, образование и культуру? Нет конечно", — резюмировал Дубинкий.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина стала плацдармом для процессов переписывания истории, а ее независимость Запад привязал к отказу от своих корней.Дипломат подчеркнула, что для Киева независимость и суверенитет оказались связаны с западной неоколониальной повесткой, в рамках которой гражданам страны необходимо было переписывать свою же историю и отказываться от своих корней.

https://ria.ru/20250509/zelenskiy-2016106342.html

https://ria.ru/20250509/zelenskiy-2015923912.html

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в мире, украина, ссср, россия, александр дубинский, верховная рада украины, мария захарова