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Группировка "Центр" отразила восемь атак противника за сутки - РИА Новости, 10.05.2025
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13:30 10.05.2025 (обновлено: 13:41 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/spetsoperatsiya-2016201814.html
Группировка "Центр" отразила восемь атак противника за сутки
Группировка "Центр" отразила восемь атак противника за сутки - РИА Новости, 10.05.2025
Группировка "Центр" отразила восемь атак противника за сутки
Российская группировка войск "Центр" отразила в ДНР восемь атак, которые украинские военнослужащие предприняли несмотря на объявленное перемирие, сообщили в... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T13:30:00+03:00
2025-05-10T13:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" отразила в ДНР восемь атак, которые украинские военнослужащие предприняли несмотря на объявленное перемирие, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" отразили восемь атак противника в районах населенных пунктов Новооленовка, Ульяновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Котляровка, Новосергеевка и Алексеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.При этом ВСУ потеряли более 130 военнослужащих, отметили в МО РФ."Противник потерял более 130 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Группировка "Центр" отразила восемь атак противника за сутки

МО РФ: бойцы "Центра" отразили в ДНР 8 атак противника за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" отразила в ДНР восемь атак, которые украинские военнослужащие предприняли несмотря на объявленное перемирие, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" отразили восемь атак противника в районах населенных пунктов Новооленовка, Ульяновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Котляровка, Новосергеевка и Алексеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.
При этом ВСУ потеряли более 130 военнослужащих, отметили в МО РФ.
"Противник потерял более 130 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы", - добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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