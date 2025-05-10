https://ria.ru/20250510/spetsoperatsiya-2016201814.html

Группировка "Центр" отразила восемь атак противника за сутки

Группировка "Центр" отразила восемь атак противника за сутки - РИА Новости, 10.05.2025

Группировка "Центр" отразила восемь атак противника за сутки

Российская группировка войск "Центр" отразила в ДНР восемь атак, которые украинские военнослужащие предприняли несмотря на объявленное перемирие, сообщили в... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T13:30:00+03:00

2025-05-10T13:30:00+03:00

2025-05-10T13:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990776402_0:101:3282:1947_1920x0_80_0_0_8c422ad113919438914622ce1698d561.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" отразила в ДНР восемь атак, которые украинские военнослужащие предприняли несмотря на объявленное перемирие, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" отразили восемь атак противника в районах населенных пунктов Новооленовка, Ульяновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Котляровка, Новосергеевка и Алексеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.При этом ВСУ потеряли более 130 военнослужащих, отметили в МО РФ."Противник потерял более 130 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф