Россия и Вьетнам договорились наращивать сотрудничество между ЕАЭС и АСЕАН
РФ и Вьетнам договорились способствовать наращиванию кооперации ЕАЭС и АСЕАН
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на церемонии подписания документов по итогам встречи
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на церемонии подписания документов по итогам встречи
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам договорились способствовать наращиванию сотрудничества между ЕАЭС и АСЕАН, говорится в совместной декларации двух стран.
Совместная декларация об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе опубликована на сайте Кремля.
"Стороны выступают за углубление региональной экономической интеграции и реализацию инициатив, касающихся межрегиональной взаимосвязанности, включая проект Большого Евразийского партнерства, а также за изучение потенциала экономического взаимодействия между АСЕАН и ЕАЭС, будут способствовать наращиванию сотрудничества между АСЕАН, ЕАЭС и Шанхайской организацией сотрудничества", - говорится в тексте документа.
Кроме того, стороны условились укреплять и углублять стратегическое партнерство России и АСЕАН, продвигать всеобъемлющее, эффективное и взаимовыгодное сотрудничество, в том числе в сферах, в которых стороны обладают значительным потенциалом и преимуществами, включая информационно-коммуникационные технологии, борьбу с терроризмом и транснациональной преступностью, науку и технологии, образование, подготовку кадров, трудовых ресурсов.
Также РФ и Вьетнам договорились ускорить выполнение Комплексного плана действий по реализации стратегического партнерства Россия - АСЕАН на 2021-2025 годы и в сжатые сроки разработать и принять аналогичный документ на 2026-2030 годы.
"Российская Федерация поддерживает центральную роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в региональной архитектуре Азиатско-Тихоокеанского региона... Россия и Вьетнам принимают активное и конструктивное участие и координируют работу в асеаноцентричных механизмах сотрудничества", - отмечается в тексте документа.