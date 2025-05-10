https://ria.ru/20250510/sotrudnichestvo--2016234011.html

Россия и Вьетнам договорились наращивать сотрудничество между ЕАЭС и АСЕАН

Россия и Вьетнам договорились наращивать сотрудничество между ЕАЭС и АСЕАН - РИА Новости, 10.05.2025

Россия и Вьетнам договорились наращивать сотрудничество между ЕАЭС и АСЕАН

Россия и Вьетнам договорились способствовать наращиванию сотрудничества между ЕАЭС и АСЕАН, говорится в совместной декларации двух стран. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T17:45:00+03:00

2025-05-10T17:45:00+03:00

2025-05-10T17:45:00+03:00

евразийский экономический союз

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вьетнам

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам договорились способствовать наращиванию сотрудничества между ЕАЭС и АСЕАН, говорится в совместной декларации двух стран. Совместная декларация об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе опубликована на сайте Кремля. "Стороны выступают за углубление региональной экономической интеграции и реализацию инициатив, касающихся межрегиональной взаимосвязанности, включая проект Большого Евразийского партнерства, а также за изучение потенциала экономического взаимодействия между АСЕАН и ЕАЭС, будут способствовать наращиванию сотрудничества между АСЕАН, ЕАЭС и Шанхайской организацией сотрудничества", - говорится в тексте документа. Кроме того, стороны условились укреплять и углублять стратегическое партнерство России и АСЕАН, продвигать всеобъемлющее, эффективное и взаимовыгодное сотрудничество, в том числе в сферах, в которых стороны обладают значительным потенциалом и преимуществами, включая информационно-коммуникационные технологии, борьбу с терроризмом и транснациональной преступностью, науку и технологии, образование, подготовку кадров, трудовых ресурсов. Также РФ и Вьетнам договорились ускорить выполнение Комплексного плана действий по реализации стратегического партнерства Россия - АСЕАН на 2021-2025 годы и в сжатые сроки разработать и принять аналогичный документ на 2026-2030 годы. "Российская Федерация поддерживает центральную роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в региональной архитектуре Азиатско-Тихоокеанского региона... Россия и Вьетнам принимают активное и конструктивное участие и координируют работу в асеаноцентричных механизмах сотрудничества", - отмечается в тексте документа.

https://ria.ru/20250510/rossija-2016225242.html

https://ria.ru/20250510/rossija-2016224829.html

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евразийский экономический союз, россия, вьетнам, в мире