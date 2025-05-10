https://ria.ru/20250510/sotrudnichestvo--2016231459.html

Россия и Вьетнам договорились развивать сотрудничество в рамках АТЭС

Россия и Вьетнам договорились развивать сотрудничество в рамках АТЭС - РИА Новости, 10.05.2025

Россия и Вьетнам договорились развивать сотрудничество в рамках АТЭС

Россия и Вьетнам договорились наращивать сотрудничество в рамках форума АТЭС как ключевой экономической площадки в АТР, в том числе в свете председательства... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T17:34:00+03:00

2025-05-10T17:34:00+03:00

2025-05-10T17:34:00+03:00

вьетнам

россия

атр

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016200716_0:0:3137:1766_1920x0_80_0_0_7ec6e3b6b35af98fedcb75fa256d222c.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам договорились наращивать сотрудничество в рамках форума АТЭС как ключевой экономической площадки в АТР, в том числе в свете председательства Вьетнама в АТЭС в 2027 году, говорится в совместной декларации двух стран. Совместная декларация об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства на новом этапе опубликована на сайте Кремля. "Стороны подтвердили намерение наращивать взаимовыгодное продуктивное сотрудничество в рамках форума АТЭС как ключевой экономической площадки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, функционирующей на деполитизированной недискриминационной основе, с акцентом на продвижение и поддержку взаимных инициатив, в том числе в свете председательства Вьетнама в АТЭС в 2027 году", - говорится в тексте документа. Кроме того, стороны договорились о продолжении взаимодействия в рамках форума АТЭС, региональных межпарламентских структур (Межпарламентская ассамблея АСЕАН, Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум, Азиатская парламентская ассамблея) в целях повышения роли этих механизмов сотрудничества в обеспечении мира, стабильности, развития и процветания в Азии. Также, РФ и Вьетнам продолжат укрепление сотрудничества со странами субрегиона Меконга в области экономики, устойчивого развития и противодействия нетрадиционным вызовам безопасности.

https://ria.ru/20250510/bezopasnost-2016228494.html

https://ria.ru/20250510/vetnam-2016227330.html

вьетнам

россия

атр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вьетнам, россия, атр, в мире