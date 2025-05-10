Россия и Вьетнам договорились развивать сотрудничество в рамках АТЭС
Россия и Вьетнам договорились наращивать сотрудничество в рамках форума АТЭС
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам договорились наращивать сотрудничество в рамках форума АТЭС как ключевой экономической площадки в АТР, в том числе в свете председательства Вьетнама в АТЭС в 2027 году, говорится в совместной декларации двух стран.
Совместная декларация об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства на новом этапе опубликована на сайте Кремля.
"Стороны подтвердили намерение наращивать взаимовыгодное продуктивное сотрудничество в рамках форума АТЭС как ключевой экономической площадки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, функционирующей на деполитизированной недискриминационной основе, с акцентом на продвижение и поддержку взаимных инициатив, в том числе в свете председательства Вьетнама в АТЭС в 2027 году", - говорится в тексте документа.
Кроме того, стороны договорились о продолжении взаимодействия в рамках форума АТЭС, региональных межпарламентских структур (Межпарламентская ассамблея АСЕАН, Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум, Азиатская парламентская ассамблея) в целях повышения роли этих механизмов сотрудничества в обеспечении мира, стабильности, развития и процветания в Азии. Также, РФ и Вьетнам продолжат укрепление сотрудничества со странами субрегиона Меконга в области экономики, устойчивого развития и противодействия нетрадиционным вызовам безопасности.