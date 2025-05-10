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Россия и Вьетнам договорились развивать сотрудничество в рамках АТЭС - РИА Новости, 10.05.2025
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17:34 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/sotrudnichestvo--2016231459.html
Россия и Вьетнам договорились развивать сотрудничество в рамках АТЭС
Россия и Вьетнам договорились развивать сотрудничество в рамках АТЭС - РИА Новости, 10.05.2025
Россия и Вьетнам договорились развивать сотрудничество в рамках АТЭС
Россия и Вьетнам договорились наращивать сотрудничество в рамках форума АТЭС как ключевой экономической площадки в АТР, в том числе в свете председательства... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T17:34:00+03:00
2025-05-10T17:34:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам договорились наращивать сотрудничество в рамках форума АТЭС как ключевой экономической площадки в АТР, в том числе в свете председательства Вьетнама в АТЭС в 2027 году, говорится в совместной декларации двух стран. Совместная декларация об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства на новом этапе опубликована на сайте Кремля. "Стороны подтвердили намерение наращивать взаимовыгодное продуктивное сотрудничество в рамках форума АТЭС как ключевой экономической площадки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, функционирующей на деполитизированной недискриминационной основе, с акцентом на продвижение и поддержку взаимных инициатив, в том числе в свете председательства Вьетнама в АТЭС в 2027 году", - говорится в тексте документа. Кроме того, стороны договорились о продолжении взаимодействия в рамках форума АТЭС, региональных межпарламентских структур (Межпарламентская ассамблея АСЕАН, Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум, Азиатская парламентская ассамблея) в целях повышения роли этих механизмов сотрудничества в обеспечении мира, стабильности, развития и процветания в Азии. Также, РФ и Вьетнам продолжат укрепление сотрудничества со странами субрегиона Меконга в области экономики, устойчивого развития и противодействия нетрадиционным вызовам безопасности.
https://ria.ru/20250510/bezopasnost-2016228494.html
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вьетнам, россия, атр, в мире
Вьетнам, Россия, АТР, В мире
Россия и Вьетнам договорились развивать сотрудничество в рамках АТЭС

Россия и Вьетнам договорились наращивать сотрудничество в рамках форума АТЭС

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам договорились наращивать сотрудничество в рамках форума АТЭС как ключевой экономической площадки в АТР, в том числе в свете председательства Вьетнама в АТЭС в 2027 году, говорится в совместной декларации двух стран.
Совместная декларация об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства на новом этапе опубликована на сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на церемонии подписания документов по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
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"Стороны подтвердили намерение наращивать взаимовыгодное продуктивное сотрудничество в рамках форума АТЭС как ключевой экономической площадки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, функционирующей на деполитизированной недискриминационной основе, с акцентом на продвижение и поддержку взаимных инициатив, в том числе в свете председательства Вьетнама в АТЭС в 2027 году", - говорится в тексте документа.
Кроме того, стороны договорились о продолжении взаимодействия в рамках форума АТЭС, региональных межпарламентских структур (Межпарламентская ассамблея АСЕАН, Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум, Азиатская парламентская ассамблея) в целях повышения роли этих механизмов сотрудничества в обеспечении мира, стабильности, развития и процветания в Азии. Также, РФ и Вьетнам продолжат укрепление сотрудничества со странами субрегиона Меконга в области экономики, устойчивого развития и противодействия нетрадиционным вызовам безопасности.
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
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