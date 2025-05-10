"Как можно дальше": Сийярто сделал резкое заявление о мире на Украине
Сийярто: ЕС мешает урегулированию на Украине, опасаясь последствий своих решений
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Европейские политики делают все возможное, чтобы не допустить завершения конфликта на Украине из-за страха перед последствиями своих решений, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung.
"Европейские политики приняли неверную стратегию. Это создало проблемы для их населения в повседневной жизни, и как только война закончится, это будет иметь последствия для этих политиков. Вот почему они хотят отодвинуть этот момент как можно дальше", — сказал он.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто заявил, что переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа являются отличной новостью и большим шагом к мирному урегулированию на Украине, выразив надежду, что заключению соглашения не помешает Брюссель.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что есть очень хороший шанс на разрешение конфликта на Украине. Вместе с тем, американский лидер добавил, что существует вероятность, при которой США не смогут достичь мирного урегулирования из-за "огромной ненависти", которую он видит между сторонами.
Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом подтвердил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что в ухудшающихся для киевского режима политических условиях Владимир Зеленский не способен проявить чувство ответственности и потому одержим продолжением войны.