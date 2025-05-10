https://ria.ru/20250510/siyyarto-2016145847.html

"Как можно дальше": Сийярто сделал резкое заявление о мире на Украине

"Как можно дальше": Сийярто сделал резкое заявление о мире на Украине - РИА Новости, 10.05.2025

"Как можно дальше": Сийярто сделал резкое заявление о мире на Украине

Европейские политики делают все возможное, чтобы не допустить завершения конфликта на Украине из-за страха перед последствиями своих решений, министр... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T02:03:00+03:00

2025-05-10T02:03:00+03:00

2025-05-10T02:08:00+03:00

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Европейские политики делают все возможное, чтобы не допустить завершения конфликта на Украине из-за страха перед последствиями своих решений, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung."Европейские политики приняли неверную стратегию. Это создало проблемы для их населения в повседневной жизни, и как только война закончится, это будет иметь последствия для этих политиков. Вот почему они хотят отодвинуть этот момент как можно дальше", — сказал он.По словам министра, есть два основных препятствия на пути к миру: финансовая поддержка и поставки оружия Украине и европейские политики, которые не хотят, чтобы мирные инициативы США увенчались успехом."В интересах Венгрии — положить конец войне. США могут этому поспособствовать. Очень хорошо, что Россия и Америка теперь разговаривают напрямую друг с другом", — пояснил Сийярто.Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто заявил, что переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа являются отличной новостью и большим шагом к мирному урегулированию на Украине, выразив надежду, что заключению соглашения не помешает Брюссель.На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что есть очень хороший шанс на разрешение конфликта на Украине. Вместе с тем, американский лидер добавил, что существует вероятность, при которой США не смогут достичь мирного урегулирования из-за "огромной ненависти", которую он видит между сторонами.Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом подтвердил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что в ухудшающихся для киевского режима политических условиях Владимир Зеленский не способен проявить чувство ответственности и потому одержим продолжением войны.

https://ria.ru/20250508/vengrija-2015837786.html

https://ria.ru/20250507/gaz-2015693909.html

https://ria.ru/20250414/ukraina-2011161340.html

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в мире, украина, сша, россия, петер сийярто, владимир путин, дональд трамп