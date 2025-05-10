https://ria.ru/20250510/rossija-2016228706.html

Россия и Вьетнам выступают за обеспечение безопасности в Евразии

Россия и Вьетнам выступают за обеспечение безопасности в Евразии - РИА Новости, 10.05.2025

Россия и Вьетнам выступают за обеспечение безопасности в Евразии

Россия и Вьетнам выступают за обеспечение безопасности на пространстве Евразии на основе принципа равенства и неделимости, говорится в совместной декларации... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T17:14:00+03:00

2025-05-10T17:14:00+03:00

2025-05-10T17:14:00+03:00

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам выступают за обеспечение безопасности на пространстве Евразии на основе принципа равенства и неделимости, говорится в совместной декларации двух стран. Совместная декларация об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе опубликована на сайте Кремля. "Стороны поддерживают усилия по формированию архитектуры безопасности в Евразии на основе принципов равенства и неделимости, обеспечению мира, стабильности и развития всех государств на континенте. Для достижения этих целей Стороны призывают укреплять двустороннее и многостороннее сотрудничество посредством диалога и координации необходимых действий", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250510/rossija-2016228058.html

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в мире, евразия, россия, вьетнам