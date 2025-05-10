Россия и Вьетнам выступают за обеспечение безопасности в Евразии
РФ и Вьетнам выступают за обеспечение безопасности в Евразии на основе равенства
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на церемонии подписания документов по итогам встречи
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на церемонии подписания документов по итогам встречи
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам выступают за обеспечение безопасности на пространстве Евразии на основе принципа равенства и неделимости, говорится в совместной декларации двух стран.
Совместная декларация об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе опубликована на сайте Кремля.
"Стороны поддерживают усилия по формированию архитектуры безопасности в Евразии на основе принципов равенства и неделимости, обеспечению мира, стабильности и развития всех государств на континенте. Для достижения этих целей Стороны призывают укреплять двустороннее и многостороннее сотрудничество посредством диалога и координации необходимых действий", - говорится в сообщении.