https://ria.ru/20250510/rossija-2016227835.html

Россия высоко оценивает позицию Вьетнама по Украине

Россия высоко оценивает позицию Вьетнама по Украине - РИА Новости, 10.05.2025

Россия высоко оценивает позицию Вьетнама по Украине

Россия высоко оценивает равноудаленную и объективную позицию Вьетнама по украинской проблематике, говорится в совместной декларации об основных направлениях... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T17:04:00+03:00

2025-05-10T17:04:00+03:00

2025-05-10T17:04:00+03:00

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия высоко оценивает равноудаленную и объективную позицию Вьетнама по украинской проблематике, говорится в совместной декларации об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства на новом этапе. "Россия высоко оценивает равноудаленную и объективную позицию Вьетнама по проблематике Украины, в соответствии с которой споры и разногласия необходимо урегулировать исключительно мирными средствами на основе международного права и принципов Устава ООН во всей их совокупности, полноте и взаимосвязи, а также с учетом законных интересов вовлеченных сторон на благо мира, стабильности и развития в регионе и мире, приветствует готовность Вьетнама подключиться к международным усилиям с участием всех вовлеченных сторон в целях поиска мирного устойчивого решения украинского кризиса", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

https://ria.ru/20250510/vetnam-2016182738.html

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