Россия высоко оценивает позицию Вьетнама по Украине
Кремль: Россия высоко оценивает объективную позицию Вьетнама по Украине
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на церемонии подписания документов по итогам встречи
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на церемонии подписания документов по итогам встречи
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия высоко оценивает равноудаленную и объективную позицию Вьетнама по украинской проблематике, говорится в совместной декларации об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства на новом этапе.
"Россия высоко оценивает равноудаленную и объективную позицию Вьетнама по проблематике Украины, в соответствии с которой споры и разногласия необходимо урегулировать исключительно мирными средствами на основе международного права и принципов Устава ООН во всей их совокупности, полноте и взаимосвязи, а также с учетом законных интересов вовлеченных сторон на благо мира, стабильности и развития в регионе и мире, приветствует готовность Вьетнама подключиться к международным усилиям с участием всех вовлеченных сторон в целях поиска мирного устойчивого решения украинского кризиса", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.