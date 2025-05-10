https://ria.ru/20250510/rjkjybz-2016155595.html

Экс-мэр Ярославля состоял на учете в колонии

Экс-мэр Ярославля состоял на учете в колонии - РИА Новости, 10.05.2025

Экс-мэр Ярославля состоял на учете в колонии

Осужденный за коррупцию бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов больше года состоял на учете в колонии как склонный к суициду и членовредительству, следует из... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T06:43:00+03:00

2025-05-10T06:43:00+03:00

2025-05-10T06:43:00+03:00

происшествия

ярославль

рыбинск

ярославская область

евгений урлашов

алексей лопатин

дмитрий донской

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Осужденный за коррупцию бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов больше года состоял на учете в колонии как склонный к суициду и членовредительству, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости. "С 07.07.2022 по 31.10.2023 Урлашов Е.Р. стоял на профилактическом учете как "склонный к совершению суицида и членовредительства" по причине добровольного отказа от приема пищи, имевшего место 4.07.2022", – говорится в материалах. Согласно данным СМИ, Урлашов объявил голодовку из-за конфликтных отношений между осужденными. Сутки спустя появилась информация об окончании голодовки после разрешения ситуации – часть осужденных из отряда экс-мэра была переведена в другие. На момент инцидента Урлашов отбывал наказание в исправительной колонии №2 в Рыбинске Ярославской области. В сентябре 2022 года он был переведен в колонию в Тверской области. Урлашов летом 2016 года получил 12,5 года колонии строгого режима по громкому уголовному делу о коррупции. Его помощника Алексея Лопатина приговорили к 7 годам колонии. Еще один фигурант дела, бывший заммэра Дмитрий Донсков, был оправдан. Как установил суд, Урлашов и несколько его подчиненных с декабря 2012 года по июль 2013 года требовали 18 миллионов рублей у бизнесмена за участие в реализации муниципального проекта. Урлашов заявлял, что не вымогал деньги, а указанной суммой его просто хотели отблагодарить.

https://ria.ru/20250510/vzyatki-2016147640.html

https://ria.ru/20250507/fts-2015436439.html

ярославль

рыбинск

ярославская область

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происшествия, ярославль, рыбинск, ярославская область, евгений урлашов, алексей лопатин, дмитрий донской