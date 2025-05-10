https://ria.ru/20250510/rjkjybz-2016155595.html
Экс-мэр Ярославля состоял на учете в колонии
Экс-мэр Ярославля состоял на учете в колонии - РИА Новости, 10.05.2025
Экс-мэр Ярославля состоял на учете в колонии
Осужденный за коррупцию бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов больше года состоял на учете в колонии как склонный к суициду и членовредительству, следует из... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T06:43:00+03:00
2025-05-10T06:43:00+03:00
2025-05-10T06:43:00+03:00
происшествия
ярославль
рыбинск
ярославская область
евгений урлашов
алексей лопатин
дмитрий донской
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98059/82/980598250_0:355:2894:1983_1920x0_80_0_0_0ed2b140835a19c919b7a3bf08bb90d9.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Осужденный за коррупцию бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов больше года состоял на учете в колонии как склонный к суициду и членовредительству, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости. "С 07.07.2022 по 31.10.2023 Урлашов Е.Р. стоял на профилактическом учете как "склонный к совершению суицида и членовредительства" по причине добровольного отказа от приема пищи, имевшего место 4.07.2022", – говорится в материалах. Согласно данным СМИ, Урлашов объявил голодовку из-за конфликтных отношений между осужденными. Сутки спустя появилась информация об окончании голодовки после разрешения ситуации – часть осужденных из отряда экс-мэра была переведена в другие. На момент инцидента Урлашов отбывал наказание в исправительной колонии №2 в Рыбинске Ярославской области. В сентябре 2022 года он был переведен в колонию в Тверской области. Урлашов летом 2016 года получил 12,5 года колонии строгого режима по громкому уголовному делу о коррупции. Его помощника Алексея Лопатина приговорили к 7 годам колонии. Еще один фигурант дела, бывший заммэра Дмитрий Донсков, был оправдан. Как установил суд, Урлашов и несколько его подчиненных с декабря 2012 года по июль 2013 года требовали 18 миллионов рублей у бизнесмена за участие в реализации муниципального проекта. Урлашов заявлял, что не вымогал деньги, а указанной суммой его просто хотели отблагодарить.
https://ria.ru/20250510/vzyatki-2016147640.html
https://ria.ru/20250507/fts-2015436439.html
ярославль
рыбинск
ярославская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98059/82/980598250_250:0:2894:1983_1920x0_80_0_0_8590d474362c8972c98499fb985ce6e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославль, рыбинск, ярославская область, евгений урлашов, алексей лопатин, дмитрий донской
Происшествия, Ярославль, Рыбинск, Ярославская область, Евгений Урлашов, Алексей Лопатин, Дмитрий Донской
Экс-мэр Ярославля состоял на учете в колонии
Экс-мэр Ярославля Урлашов состоял на учете в колонии как склонный к суициду