https://ria.ru/20250510/putin-2016264051.html

Россия и Абхазия намерены наращивать туристический поток, заявил Путин

Россия и Абхазия намерены наращивать туристический поток, заявил Путин - РИА Новости, 10.05.2025

Россия и Абхазия намерены наращивать туристический поток, заявил Путин

Россия и Абхазия намерены наращивать туристический поток, в 2025 году рост этого показателя может превысить 7%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T23:21:00+03:00

2025-05-10T23:21:00+03:00

2025-05-10T23:21:00+03:00

туризм

россия

абхазия

туризм

владимир путин

бадра гунба

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Абхазия намерены наращивать туристический поток, в 2025 году рост этого показателя может превысить 7%, заявил президент РФ Владимир Путин."Будем способствовать всячески росту туристических потоков. За прошлый год рост был значительным. Мы ожидаем, что и в этом году он увеличится как минимум на 7%, а может быть и больше", - сказал Путин на переговорах с президентом Абхазии Бадрой Гунбой в Кремле.

https://ria.ru/20250510/abkhaziya-2016263590.html

россия

абхазия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, абхазия, туризм, владимир путин, бадра гунба