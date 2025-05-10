https://ria.ru/20250510/putin-2016264051.html
Россия и Абхазия намерены наращивать туристический поток, заявил Путин
Россия и Абхазия намерены наращивать туристический поток, заявил Путин - РИА Новости, 10.05.2025
Россия и Абхазия намерены наращивать туристический поток, заявил Путин
Россия и Абхазия намерены наращивать туристический поток, в 2025 году рост этого показателя может превысить 7%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T23:21:00+03:00
2025-05-10T23:21:00+03:00
2025-05-10T23:21:00+03:00
туризм
россия
абхазия
туризм
владимир путин
бадра гунба
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Абхазия намерены наращивать туристический поток, в 2025 году рост этого показателя может превысить 7%, заявил президент РФ Владимир Путин."Будем способствовать всячески росту туристических потоков. За прошлый год рост был значительным. Мы ожидаем, что и в этом году он увеличится как минимум на 7%, а может быть и больше", - сказал Путин на переговорах с президентом Абхазии Бадрой Гунбой в Кремле.
https://ria.ru/20250510/abkhaziya-2016263590.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, абхазия, туризм, владимир путин, бадра гунба
Туризм, Россия, Абхазия, Туризм, Владимир Путин, Бадра Гунба
Россия и Абхазия намерены наращивать туристический поток, заявил Путин
Путин: в 2025 году рост турпотока с Абхазией может превысить семь процентов