https://ria.ru/20250510/putin-2016250152.html

Путин оценил товарооборот между Россией и Буркина-Фасо

Путин оценил товарооборот между Россией и Буркина-Фасо - РИА Новости, 10.05.2025

Путин оценил товарооборот между Россией и Буркина-Фасо

Президент России Владимир Путин назвал скромным текущий товарооборот между РФ и Буркина-Фасо, отметив необходимость сохранять тенденцию к увеличению объемов... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T19:55:00+03:00

2025-05-10T19:55:00+03:00

2025-05-10T19:55:00+03:00

буркина-фасо

россия

москва

владимир путин

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал скромным текущий товарооборот между РФ и Буркина-Фасо, отметив необходимость сохранять тенденцию к увеличению объемов взаимной торговли. "Объем товарооборота пока еще очень скромный, но все-таки он увеличивается, и это хорошая тенденция, ее, конечно же, нужно сохранять. Предстоит совместно работать над дальнейшим укреплением экономических связей и диверсификацией взаимной торговли", - сказал Путин на переговорах с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре. Президент Буркина-Фасо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.

https://ria.ru/20250510/putin-2016248262.html

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буркина-фасо, россия, москва, владимир путин