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Путин оценил товарооборот между Россией и Буркина-Фасо - РИА Новости, 10.05.2025
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19:55 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/putin-2016250152.html
Путин оценил товарооборот между Россией и Буркина-Фасо
Путин оценил товарооборот между Россией и Буркина-Фасо - РИА Новости, 10.05.2025
Путин оценил товарооборот между Россией и Буркина-Фасо
Президент России Владимир Путин назвал скромным текущий товарооборот между РФ и Буркина-Фасо, отметив необходимость сохранять тенденцию к увеличению объемов... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T19:55:00+03:00
2025-05-10T19:55:00+03:00
буркина-фасо
россия
москва
владимир путин
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал скромным текущий товарооборот между РФ и Буркина-Фасо, отметив необходимость сохранять тенденцию к увеличению объемов взаимной торговли. "Объем товарооборота пока еще очень скромный, но все-таки он увеличивается, и это хорошая тенденция, ее, конечно же, нужно сохранять. Предстоит совместно работать над дальнейшим укреплением экономических связей и диверсификацией взаимной торговли", - сказал Путин на переговорах с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре. Президент Буркина-Фасо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.
https://ria.ru/20250510/putin-2016248262.html
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буркина-фасо, россия, москва, владимир путин
Буркина-Фасо, Россия, Москва, Владимир Путин
Путин оценил товарооборот между Россией и Буркина-Фасо

Путин назвал текущий товарооборот между Россией и Буркина-Фасо скромным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал скромным текущий товарооборот между РФ и Буркина-Фасо, отметив необходимость сохранять тенденцию к увеличению объемов взаимной торговли.
"Объем товарооборота пока еще очень скромный, но все-таки он увеличивается, и это хорошая тенденция, ее, конечно же, нужно сохранять. Предстоит совместно работать над дальнейшим укреплением экономических связей и диверсификацией взаимной торговли", - сказал Путин на переговорах с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре.
Президент Буркина-Фасо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Путин оценил отношения России и Буркина-Фасо
Вчера, 19:42
 
Буркина-ФасоРоссияМоскваВладимир Путин
 
 
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