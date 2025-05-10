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Путин заявил об особом внимании к отношениям России и Палестины - РИА Новости, 10.05.2025
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18:34 10.05.2025 (обновлено: 19:03 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/putin-2016240505.html
Путин заявил об особом внимании к отношениям России и Палестины
Путин заявил об особом внимании к отношениям России и Палестины - РИА Новости, 10.05.2025
Путин заявил об особом внимании к отношениям России и Палестины
Россия уделяет особое внимание отношениям с Палестиной, российский и палестинский народы связывает дружба, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T18:34:00+03:00
2025-05-10T19:03:00+03:00
россия
палестина
владимир путин
махмуд аббас
в мире
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия уделяет особое внимание отношениям с Палестиной, российский и палестинский народы связывает дружба, заявил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер в субботу проводит переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Кремле."Россия традиционно уделяет особое внимание отношениям с Палестиной. Наши народы связаны крепкими узами дружбы", - сказал Путин на встрече.
https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015467381.html
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россия, палестина, владимир путин, махмуд аббас, в мире
Россия, Палестина, Владимир Путин, Махмуд Аббас, В мире
Путин заявил об особом внимании к отношениям России и Палестины

Путин заявил об особом внимании к отношениям с Палестиной из-за дружбы народов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимира Путин
Президент России Владимира Путин - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимира Путин
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия уделяет особое внимание отношениям с Палестиной, российский и палестинский народы связывает дружба, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер в субботу проводит переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Кремле.
"Россия традиционно уделяет особое внимание отношениям с Палестиной. Наши народы связаны крепкими узами дружбы", - сказал Путин на встрече.
Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Межгосударственные отношения России и Палестины
Вчера, 00:09
 
РоссияПалестинаВладимир ПутинМахмуд АббасВ мире
 
 
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