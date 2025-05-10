https://ria.ru/20250510/putin-2016240505.html

Путин заявил об особом внимании к отношениям России и Палестины

Путин заявил об особом внимании к отношениям России и Палестины - РИА Новости, 10.05.2025

Путин заявил об особом внимании к отношениям России и Палестины

Россия уделяет особое внимание отношениям с Палестиной, российский и палестинский народы связывает дружба, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T18:34:00+03:00

2025-05-10T18:34:00+03:00

2025-05-10T19:03:00+03:00

россия

палестина

владимир путин

махмуд аббас

в мире

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия уделяет особое внимание отношениям с Палестиной, российский и палестинский народы связывает дружба, заявил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер в субботу проводит переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Кремле."Россия традиционно уделяет особое внимание отношениям с Палестиной. Наши народы связаны крепкими узами дружбы", - сказал Путин на встрече.

https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015467381.html

россия

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россия, палестина, владимир путин, махмуд аббас, в мире