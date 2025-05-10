https://ria.ru/20250510/putin-2016226671.html
Песков ответил на вопрос о контактах Путина с новым канцлером ФРГ
Песков ответил на вопрос о контактах Путина с новым канцлером ФРГ - РИА Новости, 10.05.2025
Песков ответил на вопрос о контактах Путина с новым канцлером ФРГ
Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что он готов к контактам с любыми лидерами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T16:54:00+03:00
2025-05-10T16:54:00+03:00
2025-05-10T16:54:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что он готов к контактам с любыми лидерами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о перспективах возможных контактов российского лидера с новым канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. "Владимир Путин неоднократно говорил, что он готов к контактам с любыми лидерами", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250510/merts-2016197009.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, германия, владимир путин, дмитрий песков, фридрих мерц
Политика, Россия, Германия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Фридрих Мерц
Песков ответил на вопрос о контактах Путина с новым канцлером ФРГ
Песков: Путин неоднократно говорил, что готов к контактам с любыми лидерами