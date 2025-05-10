https://ria.ru/20250510/putin-2016226671.html

Песков ответил на вопрос о контактах Путина с новым канцлером ФРГ

Песков ответил на вопрос о контактах Путина с новым канцлером ФРГ - РИА Новости, 10.05.2025

Песков ответил на вопрос о контактах Путина с новым канцлером ФРГ

Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что он готов к контактам с любыми лидерами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T16:54:00+03:00

2025-05-10T16:54:00+03:00

2025-05-10T16:54:00+03:00

политика

россия

германия

владимир путин

дмитрий песков

фридрих мерц

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что он готов к контактам с любыми лидерами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о перспективах возможных контактов российского лидера с новым канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. "Владимир Путин неоднократно говорил, что он готов к контактам с любыми лидерами", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250510/merts-2016197009.html

россия

германия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, германия, владимир путин, дмитрий песков, фридрих мерц