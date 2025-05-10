https://ria.ru/20250510/putin-2016226492.html
Песков назвал условие для диалога Путина с другими лидерами государств
Песков назвал условие для диалога Путина с другими лидерами государств - РИА Новости, 10.05.2025
Песков назвал условие для диалога Путина с другими лидерами государств
Президент РФ Владимир Путин открыт для взаимодействия и диалога с другими лидерами государств в такой степени, в которой готовы они, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T16:51:00+03:00
2025-05-10T16:51:00+03:00
2025-05-10T16:58:00+03:00
политика
владимир путин
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин открыт для взаимодействия и диалога с другими лидерами государств в такой степени, в которой готовы они, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о перспективах возможных контактов российского лидера с новым канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем."Он открыт для взаимодействия и диалога с любыми лидерами в такой степени, в которой готовы сами лидеры", - сказал Песков журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, дмитрий песков, россия
Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия
Песков назвал условие для диалога Путина с другими лидерами государств
Песков: Путин открыт для диалога в такой степени, в какой готовы другие лидеры