https://ria.ru/20250510/putin-2016220509.html

Путин назвал число вьетнамских студентов, обучающихся в России

Путин назвал число вьетнамских студентов, обучающихся в России - РИА Новости, 10.05.2025

Путин назвал число вьетнамских студентов, обучающихся в России

В российских вузах обучается более трех тысяч граждан Вьетнама, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T16:25:00+03:00

2025-05-10T16:25:00+03:00

2025-05-10T16:25:00+03:00

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. В российских вузах обучается более трех тысяч граждан Вьетнама, сообщил президент РФ Владимир Путин. "В российских вузах обучается более трех тысяч вьетнамских граждан, а всего в нашей стране получили образование порядка 75 тысяч вьетнамцев. И мы, конечно же, намерены и далее всячески содействовать студенческим обменам, запуску совместных образовательных проектов и вузовских программ", - сказал Путин по итогам российско-вьетнамских переговоров. Глава российского государства напомнил, что в прошлом году посетил Вьетнам, где встретился с вьетнамцами, которые окончили российские вузы. По его словам, это "активный очень отряд вьетнамских наших друзей, который занимается и пропагандой русского языка, и пропагандой русской культуры". Он добавил, что это "надежная опора в развитии двусторонних связей".

https://ria.ru/20250510/putin-2016219508.html

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Заявление Путина по итогам российско-вьетнамских переговоров Путин выступает с заявлением по итогам российско-вьетнамских переговоров. 2025-05-10T16:25 true PT0M39S

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владимир путин, россия, вьетнам, в мире