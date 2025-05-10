Путин назвал число вьетнамских студентов, обучающихся в России
Путин: более 3 тыс вьетнамских студентов обучаются в России
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на церемонии подписания документов по итогам встречи
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на церемонии подписания документов по итогам встречи
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. В российских вузах обучается более трех тысяч граждан Вьетнама, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"В российских вузах обучается более трех тысяч вьетнамских граждан, а всего в нашей стране получили образование порядка 75 тысяч вьетнамцев. И мы, конечно же, намерены и далее всячески содействовать студенческим обменам, запуску совместных образовательных проектов и вузовских программ", - сказал Путин по итогам российско-вьетнамских переговоров.
Глава российского государства напомнил, что в прошлом году посетил Вьетнам, где встретился с вьетнамцами, которые окончили российские вузы. По его словам, это "активный очень отряд вьетнамских наших друзей, который занимается и пропагандой русского языка, и пропагандой русской культуры".
Он добавил, что это "надежная опора в развитии двусторонних связей".