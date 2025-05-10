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Путин назвал число вьетнамских студентов, обучающихся в России - РИА Новости, 10.05.2025
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16:25 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/putin-2016220509.html
Путин назвал число вьетнамских студентов, обучающихся в России
Путин назвал число вьетнамских студентов, обучающихся в России - РИА Новости, 10.05.2025
Путин назвал число вьетнамских студентов, обучающихся в России
В российских вузах обучается более трех тысяч граждан Вьетнама, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T16:25:00+03:00
2025-05-10T16:25:00+03:00
владимир путин
россия
вьетнам
в мире
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. В российских вузах обучается более трех тысяч граждан Вьетнама, сообщил президент РФ Владимир Путин. "В российских вузах обучается более трех тысяч вьетнамских граждан, а всего в нашей стране получили образование порядка 75 тысяч вьетнамцев. И мы, конечно же, намерены и далее всячески содействовать студенческим обменам, запуску совместных образовательных проектов и вузовских программ", - сказал Путин по итогам российско-вьетнамских переговоров. Глава российского государства напомнил, что в прошлом году посетил Вьетнам, где встретился с вьетнамцами, которые окончили российские вузы. По его словам, это "активный очень отряд вьетнамских наших друзей, который занимается и пропагандой русского языка, и пропагандой русской культуры". Он добавил, что это "надежная опора в развитии двусторонних связей".
https://ria.ru/20250510/putin-2016219508.html
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РИА Новости
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Заявление Путина по итогам российско-вьетнамских переговоров
Путин выступает с заявлением по итогам российско-вьетнамских переговоров.
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владимир путин, россия, вьетнам, в мире
Владимир Путин, Россия, Вьетнам, В мире
Путин назвал число вьетнамских студентов, обучающихся в России

Путин: более 3 тыс вьетнамских студентов обучаются в России

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на церемонии подписания документов по итогам встречи
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на церемонии подписания документов по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на церемонии подписания документов по итогам встречи
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. В российских вузах обучается более трех тысяч граждан Вьетнама, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"В российских вузах обучается более трех тысяч вьетнамских граждан, а всего в нашей стране получили образование порядка 75 тысяч вьетнамцев. И мы, конечно же, намерены и далее всячески содействовать студенческим обменам, запуску совместных образовательных проектов и вузовских программ", - сказал Путин по итогам российско-вьетнамских переговоров.
Глава российского государства напомнил, что в прошлом году посетил Вьетнам, где встретился с вьетнамцами, которые окончили российские вузы. По его словам, это "активный очень отряд вьетнамских наших друзей, который занимается и пропагандой русского языка, и пропагандой русской культуры".
Он добавил, что это "надежная опора в развитии двусторонних связей".
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
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