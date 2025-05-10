https://ria.ru/20250510/putin-2016218490.html
Президент Буркина-Фасо рассказал, что планирует обсудить с Путиным
Президент Буркина-Фасо рассказал, что планирует обсудить с Путиным - РИА Новости, 10.05.2025
Президент Буркина-Фасо рассказал, что планирует обсудить с Путиным
Президент Буркина-Фасо Ибраим Траоре сообщил РИА Новости, что планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным вопросы сотрудничества в обороне,... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T16:15:00+03:00
2025-05-10T16:15:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент Буркина-Фасо Ибраим Траоре сообщил РИА Новости, что планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным вопросы сотрудничества в обороне, образовании и науке, а также международную повестку."Мы будем обсуждать вопросы сотрудничества. Мы затронем аспекты сотрудничества в сфере обороны и безопасности, а также образования", - сказал он в беседе с агентством.По его словам, речь идет об обучении буркинийских студентов. "Именно наука позволяет стране развиваться... Есть и (проблематика -ред.) геополитики, которая находится в состоянии "полной мутации". Каждый день происходят изменения. Я думаю, у нас одно видение: свободный мир, многополярный мир, где люди будут независимы, суверенны и будут делать все, что захотят. Вот вопросы, которые будут рассмотрены. Это в основном наше рабочее пространство... конкретная ситуация в Сахеле", - подчеркнул Траоре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
буркина-фасо, россия, владимир путин, в мире
Буркина-Фасо, Россия, Владимир Путин, В мире
Президент Буркина-Фасо рассказал, что планирует обсудить с Путиным
Президент Буркина-Фасо Траоре рассчитывает обсудить с Путиным вопросы обороны
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент Буркина-Фасо Ибраим Траоре сообщил РИА Новости, что планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным вопросы сотрудничества в обороне, образовании и науке, а также международную повестку.
«
"Мы будем обсуждать вопросы сотрудничества. Мы затронем аспекты сотрудничества в сфере обороны и безопасности, а также образования", - сказал он в беседе с агентством.
По его словам, речь идет об обучении буркинийских студентов. "Именно наука позволяет стране развиваться... Есть и (проблематика -ред.) геополитики, которая находится в состоянии "полной мутации". Каждый день происходят изменения. Я думаю, у нас одно видение: свободный мир, многополярный мир, где люди будут независимы, суверенны и будут делать все, что захотят. Вот вопросы, которые будут рассмотрены. Это в основном наше рабочее пространство... конкретная ситуация в Сахеле", - подчеркнул Траоре.