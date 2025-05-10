https://ria.ru/20250510/putin-2016217344.html

Путин рассказал о взаимодействии России и Вьетнама в сфере энергетики

Путин рассказал о взаимодействии России и Вьетнама в сфере энергетики - РИА Новости, 10.05.2025

Путин рассказал о взаимодействии России и Вьетнама в сфере энергетики

Взаимодействие России и Вьетнама в сфере энергетики развивается активно и успешно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T16:07:00+03:00

2025-05-10T16:07:00+03:00

2025-05-10T16:10:00+03:00

россия

вьетнам

владимир путин

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Взаимодействие России и Вьетнама в сфере энергетики развивается активно и успешно, заявил президент РФ Владимир Путин."Активно продвигается взаимодействие в энергетике", - заявил глава государства по итогам российско-вьетнамских переговоров.Путин добавил, что сотрудничество в этой сфере развивается давно и успешно.

https://ria.ru/20250510/putin-2016217435.html

россия

вьетнам

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россия, вьетнам, владимир путин