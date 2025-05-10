https://ria.ru/20250510/putin-2016217344.html
Путин рассказал о взаимодействии России и Вьетнама в сфере энергетики
Путин рассказал о взаимодействии России и Вьетнама в сфере энергетики - РИА Новости, 10.05.2025
Путин рассказал о взаимодействии России и Вьетнама в сфере энергетики
Взаимодействие России и Вьетнама в сфере энергетики развивается активно и успешно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T16:07:00+03:00
2025-05-10T16:07:00+03:00
2025-05-10T16:10:00+03:00
россия
вьетнам
владимир путин
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Взаимодействие России и Вьетнама в сфере энергетики развивается активно и успешно, заявил президент РФ Владимир Путин."Активно продвигается взаимодействие в энергетике", - заявил глава государства по итогам российско-вьетнамских переговоров.Путин добавил, что сотрудничество в этой сфере развивается давно и успешно.
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россия, вьетнам, владимир путин
Россия, Вьетнам, Владимир Путин
Путин рассказал о взаимодействии России и Вьетнама в сфере энергетики
Путин: взаимодействие России и Вьетнама в сфере энергетики развивается активно