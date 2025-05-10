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Путин рассказал о взаимодействии России и Вьетнама в сфере энергетики - РИА Новости, 10.05.2025
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16:07 10.05.2025 (обновлено: 16:10 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/putin-2016217344.html
Путин рассказал о взаимодействии России и Вьетнама в сфере энергетики
Путин рассказал о взаимодействии России и Вьетнама в сфере энергетики - РИА Новости, 10.05.2025
Путин рассказал о взаимодействии России и Вьетнама в сфере энергетики
Взаимодействие России и Вьетнама в сфере энергетики развивается активно и успешно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T16:07:00+03:00
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россия
вьетнам
владимир путин
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Взаимодействие России и Вьетнама в сфере энергетики развивается активно и успешно, заявил президент РФ Владимир Путин."Активно продвигается взаимодействие в энергетике", - заявил глава государства по итогам российско-вьетнамских переговоров.Путин добавил, что сотрудничество в этой сфере развивается давно и успешно.
https://ria.ru/20250510/putin-2016217435.html
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россия, вьетнам, владимир путин
Россия, Вьетнам, Владимир Путин
Путин рассказал о взаимодействии России и Вьетнама в сфере энергетики

Путин: взаимодействие России и Вьетнама в сфере энергетики развивается активно

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Взаимодействие России и Вьетнама в сфере энергетики развивается активно и успешно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Активно продвигается взаимодействие в энергетике", - заявил глава государства по итогам российско-вьетнамских переговоров.
Путин добавил, что сотрудничество в этой сфере развивается давно и успешно.
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
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