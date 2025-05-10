https://ria.ru/20250510/pozhar-2016187226.html

В Крыму загорелась квартира в многоэтажке

В Крыму загорелась квартира в многоэтажке - РИА Новости, 10.05.2025

В Крыму загорелась квартира в многоэтажке

Пожар произошел в ночь на субботу в многоэтажном доме в поселке Приморский под Феодосией, он был ликвидирован на 15 "квадратах", спасено 11 человек, в том числе РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T11:50:00+03:00

2025-05-10T11:50:00+03:00

2025-05-10T12:00:00+03:00

происшествия

феодосия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Пожар произошел в ночь на субботу в многоэтажном доме в поселке Приморский под Феодосией, он был ликвидирован на 15 "квадратах", спасено 11 человек, в том числе два ребенка, 41 человек эвакуирован, сообщили в пресс-службе МЧС республики Крым. Сигнал о пожаре на четвертом этаже пятиэтажного дома в поселке Приморский поступил в 1.15 мск субботы. "Звеньями газодымозащитной службы было спасено 11 человек, из них 2 ребенка. Огнеборцы эвакуировали 41 человека. Пожар был ликвидирован на площади 15 квадратных метров", - говорится в сообщении. На пожаре обнаружен пострадавший - хозяин квартиры, он госпитализирован. Причину возгорания установят эксперты.

https://realty.ria.ru/20250331/bezopasnost-2007925402.html

феодосия

республика крым

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Ольга Фомченкова

происшествия, феодосия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым