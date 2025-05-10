https://ria.ru/20250510/posolstvo-2016143848.html

В посольстве России в США прошла минута молчания

В посольстве России в США прошла минута молчания - РИА Новости, 10.05.2025

В посольстве России в США прошла минута молчания

Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев объявил минуту молчания в рамках мероприятия в посольстве РФ в США, посвященному Дню Победы, передает корреспондент... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T00:31:00+03:00

2025-05-10T00:31:00+03:00

2025-05-10T00:31:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

ленинград

сша

александр дарчиев

80-летие победы в великой отечественной войне

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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев объявил минуту молчания в рамках мероприятия в посольстве РФ в США, посвященному Дню Победы, передает корреспондент РИА Новости. "Объявляю минуту молчания в знак поминовения тех, кто не дожил до светлого Дня Победы, и всех тех, кто ее приближал на передовой, в тылу и в партизанских отрядах", - сказал он. Участие в праздничном мероприятии в российской дипломатической миссии принимают несколько сотен человек, включая переживших блокаду Ленинграда, фронтовиков, тружеников тыла, а также послов иностранных государств в США.

https://ria.ru/20250510/posol-2016143578.html

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россия, ленинград, сша, александр дарчиев, 80-летие победы в великой отечественной войне