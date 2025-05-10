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В посольстве России в США прошла минута молчания - РИА Новости, 10.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
00:31 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/posolstvo-2016143848.html
В посольстве России в США прошла минута молчания
В посольстве России в США прошла минута молчания - РИА Новости, 10.05.2025
В посольстве России в США прошла минута молчания
Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев объявил минуту молчания в рамках мероприятия в посольстве РФ в США, посвященному Дню Победы, передает корреспондент... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T00:31:00+03:00
2025-05-10T00:31:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
ленинград
сша
александр дарчиев
80-летие победы в великой отечественной войне
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев объявил минуту молчания в рамках мероприятия в посольстве РФ в США, посвященному Дню Победы, передает корреспондент РИА Новости. "Объявляю минуту молчания в знак поминовения тех, кто не дожил до светлого Дня Победы, и всех тех, кто ее приближал на передовой, в тылу и в партизанских отрядах", - сказал он. Участие в праздничном мероприятии в российской дипломатической миссии принимают несколько сотен человек, включая переживших блокаду Ленинграда, фронтовиков, тружеников тыла, а также послов иностранных государств в США.
https://ria.ru/20250510/posol-2016143578.html
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россия, ленинград, сша, александр дарчиев, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Ленинград, США, Александр Дарчиев, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В посольстве России в США прошла минута молчания

В посольстве России в США прошла минута молчания, посвященная Дню Победы

© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев объявил минуту молчания в рамках мероприятия в посольстве РФ в США, посвященному Дню Победы, передает корреспондент РИА Новости.
"Объявляю минуту молчания в знак поминовения тех, кто не дожил до светлого Дня Победы, и всех тех, кто ее приближал на передовой, в тылу и в партизанских отрядах", - сказал он.
Участие в праздничном мероприятии в российской дипломатической миссии принимают несколько сотен человек, включая переживших блокаду Ленинграда, фронтовиков, тружеников тыла, а также послов иностранных государств в США.
Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Юбилей Победы важен для всего мира, заявил посол России в США
00:27
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияЛенинградСШААлександр Дарчиев80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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