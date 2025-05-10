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Посол России в США призвал хранить в сердце память о воине-освободителе - РИА Новости, 10.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
00:23 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/posol-2016143273.html
Посол России в США призвал хранить в сердце память о воине-освободителе
Посол России в США призвал хранить в сердце память о воине-освободителе - РИА Новости, 10.05.2025
Посол России в США призвал хранить в сердце память о воине-освободителе
Нынешние и будущие поколения должны хранить в сердце священный завет: никто не забыт, ничто не забыто и не прощено, заявил посол РФ в США Александр Дарчиев. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T00:23:00+03:00
2025-05-10T00:23:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
сша
александр дарчиев
80-летие победы в великой отечественной войне
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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Нынешние и будущие поколения должны хранить в сердце священный завет: никто не забыт, ничто не забыто и не прощено, заявил посол РФ в США Александр Дарчиев. "Память о воине-освободителе навсегда останется в наших сердцах. Нынешние и будущие поколения должны хранить в сердце священный завет: никто не забыт, ничто не забыто и не прощено. Чтобы вновь не поднялся в полный рост нацизм, чьи ядовитые корни кое-где, к сожалению, прорастают", - сказал Дарчиев на праздничном мероприятии по случаю Дня Победы в посольстве России в Вашингтоне.
https://ria.ru/20250510/posol-2016142382.html
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россия, сша, александр дарчиев, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, США, Александр Дарчиев, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Посол России в США призвал хранить в сердце память о воине-освободителе

Посол Дарчиев: никто не забыт, ничто не забыто и не прощено

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Дарчиев
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Александр Дарчиев. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Нынешние и будущие поколения должны хранить в сердце священный завет: никто не забыт, ничто не забыто и не прощено, заявил посол РФ в США Александр Дарчиев.
"Память о воине-освободителе навсегда останется в наших сердцах. Нынешние и будущие поколения должны хранить в сердце священный завет: никто не забыт, ничто не забыто и не прощено. Чтобы вновь не поднялся в полный рост нацизм, чьи ядовитые корни кое-где, к сожалению, прорастают", - сказал Дарчиев на праздничном мероприятии по случаю Дня Победы в посольстве России в Вашингтоне.
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияСШААлександр Дарчиев80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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