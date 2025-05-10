https://ria.ru/20250510/posol-2016143273.html

Посол России в США призвал хранить в сердце память о воине-освободителе

Посол России в США призвал хранить в сердце память о воине-освободителе - РИА Новости, 10.05.2025

Посол России в США призвал хранить в сердце память о воине-освободителе

Нынешние и будущие поколения должны хранить в сердце священный завет: никто не забыт, ничто не забыто и не прощено, заявил посол РФ в США Александр Дарчиев. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T00:23:00+03:00

2025-05-10T00:23:00+03:00

2025-05-10T00:23:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

сша

александр дарчиев

80-летие победы в великой отечественной войне

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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Нынешние и будущие поколения должны хранить в сердце священный завет: никто не забыт, ничто не забыто и не прощено, заявил посол РФ в США Александр Дарчиев. "Память о воине-освободителе навсегда останется в наших сердцах. Нынешние и будущие поколения должны хранить в сердце священный завет: никто не забыт, ничто не забыто и не прощено. Чтобы вновь не поднялся в полный рост нацизм, чьи ядовитые корни кое-где, к сожалению, прорастают", - сказал Дарчиев на праздничном мероприятии по случаю Дня Победы в посольстве России в Вашингтоне.

https://ria.ru/20250510/posol-2016142382.html

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россия, сша, александр дарчиев, 80-летие победы в великой отечественной войне