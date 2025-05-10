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В Херсонской области поздравили столетнюю труженицу тыла с Днем Победы
В Херсонской области поздравили столетнюю труженицу тыла с Днем Победы - РИА Новости, 10.05.2025
В Херсонской области поздравили столетнюю труженицу тыла с Днем Победы
Военнослужащие военной комендатуры Херсонской области навестили 100-летнюю труженицу тыла из Новотроицкого Аиду Григорьевну Василичишину и поздравили ее с Днем... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T08:32:00+03:00
2025-05-10T08:32:00+03:00
2025-05-10T08:32:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
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ГЕНИЧЕСК, 10 мая - РИА Новости. Военнослужащие военной комендатуры Херсонской области навестили 100-летнюю труженицу тыла из Новотроицкого Аиду Григорьевну Василичишину и поздравили ее с Днем Победы, сообщает Минобороны России. "Военнослужащие военной комендатуры Херсонской области посетили труженицу тыла из Новотроицкого Аиду Григорьевну Василичишину и поздравили ее с Днем Победы. Аида Василичишина в годы Великой Отечественной войны работала на железной дороге, после - восстанавливала совхоз. Ее труд приближал Победу", - заявили в ведомстве. В этом году Аиде Григорьевне исполнилось 100 лет. Труженице тыла вручили цветы, подарки и поблагодарили за Победу.
https://ria.ru/20250509/gordost-2016030774.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), 80-летие победы в великой отечественной войне, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество
В Херсонской области поздравили столетнюю труженицу тыла с Днем Победы
Военные поздравили столетнюю труженицу тыла из Херсонской области с Днем Победы