https://ria.ru/20250510/pobeda-2016160234.html

В Херсонской области поздравили столетнюю труженицу тыла с Днем Победы

В Херсонской области поздравили столетнюю труженицу тыла с Днем Победы - РИА Новости, 10.05.2025

В Херсонской области поздравили столетнюю труженицу тыла с Днем Победы

Военнослужащие военной комендатуры Херсонской области навестили 100-летнюю труженицу тыла из Новотроицкого Аиду Григорьевну Василичишину и поздравили ее с Днем... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T08:32:00+03:00

2025-05-10T08:32:00+03:00

2025-05-10T08:32:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

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ГЕНИЧЕСК, 10 мая - РИА Новости. Военнослужащие военной комендатуры Херсонской области навестили 100-летнюю труженицу тыла из Новотроицкого Аиду Григорьевну Василичишину и поздравили ее с Днем Победы, сообщает Минобороны России. "Военнослужащие военной комендатуры Херсонской области посетили труженицу тыла из Новотроицкого Аиду Григорьевну Василичишину и поздравили ее с Днем Победы. Аида Василичишина в годы Великой Отечественной войны работала на железной дороге, после - восстанавливала совхоз. Ее труд приближал Победу", - заявили в ведомстве. В этом году Аиде Григорьевне исполнилось 100 лет. Труженице тыла вручили цветы, подарки и поблагодарили за Победу.

https://ria.ru/20250509/gordost-2016030774.html

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), 80-летие победы в великой отечественной войне, общество