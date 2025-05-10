Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области поздравили столетнюю труженицу тыла с Днем Победы - РИА Новости, 10.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:32 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/pobeda-2016160234.html
В Херсонской области поздравили столетнюю труженицу тыла с Днем Победы
В Херсонской области поздравили столетнюю труженицу тыла с Днем Победы - РИА Новости, 10.05.2025
В Херсонской области поздравили столетнюю труженицу тыла с Днем Победы
Военнослужащие военной комендатуры Херсонской области навестили 100-летнюю труженицу тыла из Новотроицкого Аиду Григорьевну Василичишину и поздравили ее с Днем... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T08:32:00+03:00
2025-05-10T08:32:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016159646_0:0:1339:753_1920x0_80_0_0_dbdb1f7f1afc3d38a61d52d0d1369f9b.jpg
ГЕНИЧЕСК, 10 мая - РИА Новости. Военнослужащие военной комендатуры Херсонской области навестили 100-летнюю труженицу тыла из Новотроицкого Аиду Григорьевну Василичишину и поздравили ее с Днем Победы, сообщает Минобороны России. "Военнослужащие военной комендатуры Херсонской области посетили труженицу тыла из Новотроицкого Аиду Григорьевну Василичишину и поздравили ее с Днем Победы. Аида Василичишина в годы Великой Отечественной войны работала на железной дороге, после - восстанавливала совхоз. Ее труд приближал Победу", - заявили в ведомстве. В этом году Аиде Григорьевне исполнилось 100 лет. Труженице тыла вручили цветы, подарки и поблагодарили за Победу.
https://ria.ru/20250509/gordost-2016030774.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016159646_31:0:1190:869_1920x0_80_0_0_dcff667529de1423463fc3a49ad4e9e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), 80-летие победы в великой отечественной войне, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество
В Херсонской области поздравили столетнюю труженицу тыла с Днем Победы

Военные поздравили столетнюю труженицу тыла из Херсонской области с Днем Победы

© Министерство обороны РФ В Херсонской области поздравили столетнюю труженицу тыла Аиду Григорьевну Василичишину с Днем Победы
 В Херсонской области поздравили столетнюю труженицу тыла Аиду Григорьевну Василичишину с Днем Победы - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Министерство обороны РФ
В Херсонской области поздравили столетнюю труженицу тыла Аиду Григорьевну Василичишину с Днем Победы
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 10 мая - РИА Новости. Военнослужащие военной комендатуры Херсонской области навестили 100-летнюю труженицу тыла из Новотроицкого Аиду Григорьевну Василичишину и поздравили ее с Днем Победы, сообщает Минобороны России.
"Военнослужащие военной комендатуры Херсонской области посетили труженицу тыла из Новотроицкого Аиду Григорьевну Василичишину и поздравили ее с Днем Победы. Аида Василичишина в годы Великой Отечественной войны работала на железной дороге, после - восстанавливала совхоз. Ее труд приближал Победу", - заявили в ведомстве.
В этом году Аиде Григорьевне исполнилось 100 лет.
Труженице тыла вручили цветы, подарки и поблагодарили за Победу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Бессмертный полк вечно в строю. Мы помним. Мы гордимся
Вчера, 13:47
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеХерсонская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала