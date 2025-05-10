https://ria.ru/20250510/peskov-2016267711.html

Кремль: общение Путина со СМИ по итогам встреч не призвано "взорвать" эфир

Кремль: общение Путина со СМИ по итогам встреч не призвано "взорвать" эфир - РИА Новости, 11.05.2025

Кремль: общение Путина со СМИ по итогам встреч не призвано "взорвать" эфир

Общение президента России Владимира Путина с представителями СМИ по итогам встреч с зарубежными лидерами не призвано "взорвать" американский прайм-тайм, сообщил РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-10T23:43:00+03:00

2025-05-10T23:43:00+03:00

2025-05-11T00:05:00+03:00

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Общение президента России Владимира Путина с представителями СМИ по итогам встреч с зарубежными лидерами не призвано "взорвать" американский прайм-тайм, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Life Александру Юнашеву. "Интернет всегда хочет чего-то "взорвать". Мы ничего не собираемся "взрывать", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения в соцсетях о том, что планируемые заявления президента якобы "взорвут" американский прайм-тайм.

https://ria.ru/20250510/peskov-2016241813.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин