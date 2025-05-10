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Давить на Россию в вопросе мира на Украине бесполезно, заявил Песков - РИА Новости, 10.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:57 10.05.2025 (обновлено: 20:22 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/peskov-2016250365.html
Давить на Россию в вопросе мира на Украине бесполезно, заявил Песков
Давить на Россию в вопросе мира на Украине бесполезно, заявил Песков - РИА Новости, 10.05.2025
Давить на Россию в вопросе мира на Украине бесполезно, заявил Песков
Давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, заявил в комментарии CNN пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T19:57:00+03:00
2025-05-10T20:22:00+03:00
россия
украина
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, заявил в комментарии CNN пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Я так не думаю", — сказал он, отвечая на вопрос о том, считает ли он, что Россию якобы загнали в угол угрозой новых санкций в случае отказа от предложения о 30-дневном перемирии.Песков указал на открыто конфронтационный подход Европы, к которому Россия привыкла."Если вы посмотрите в историю, вы увидите, что Россия устойчива к давлению. Мы открыты к диалогу, к попыткам достичь урегулирования. Мы приветствуем усилия по посредничеству", — сказал Песков."Давить на Россию бесполезно", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html
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Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Давить на Россию в вопросе мира на Украине бесполезно, заявил Песков

Песков заявил, что давить на РФ в вопросе украинского урегулирования бесполезно

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, заявил в комментарии CNN пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Я так не думаю", — сказал он, отвечая на вопрос о том, считает ли он, что Россию якобы загнали в угол угрозой новых санкций в случае отказа от предложения о 30-дневном перемирии.
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Песков указал на открыто конфронтационный подход Европы, к которому Россия привыкла.
"Если вы посмотрите в историю, вы увидите, что Россия устойчива к давлению. Мы открыты к диалогу, к попыткам достичь урегулирования. Мы приветствуем усилия по посредничеству", — сказал Песков.
"Давить на Россию бесполезно", - подчеркнул он.
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