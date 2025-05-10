https://ria.ru/20250510/peskov-2016250365.html

Давить на Россию в вопросе мира на Украине бесполезно, заявил Песков

Давить на Россию в вопросе мира на Украине бесполезно, заявил Песков - РИА Новости, 10.05.2025

Давить на Россию в вопросе мира на Украине бесполезно, заявил Песков

Давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, заявил в комментарии CNN пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T19:57:00+03:00

2025-05-10T19:57:00+03:00

2025-05-10T20:22:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, заявил в комментарии CNN пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Я так не думаю", — сказал он, отвечая на вопрос о том, считает ли он, что Россию якобы загнали в угол угрозой новых санкций в случае отказа от предложения о 30-дневном перемирии.Песков указал на открыто конфронтационный подход Европы, к которому Россия привыкла."Если вы посмотрите в историю, вы увидите, что Россия устойчива к давлению. Мы открыты к диалогу, к попыткам достичь урегулирования. Мы приветствуем усилия по посредничеству", — сказал Песков."Давить на Россию бесполезно", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html

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