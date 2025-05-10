https://ria.ru/20250510/peskov-2016250365.html
Давить на Россию в вопросе мира на Украине бесполезно, заявил Песков
Давить на Россию в вопросе мира на Украине бесполезно, заявил Песков - РИА Новости, 10.05.2025
Давить на Россию в вопросе мира на Украине бесполезно, заявил Песков
Давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, заявил в комментарии CNN пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T19:57:00+03:00
2025-05-10T19:57:00+03:00
2025-05-10T20:22:00+03:00
россия
украина
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_dc06bde45a94f916f077fd21b5eb7771.jpg
ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, заявил в комментарии CNN пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Я так не думаю", — сказал он, отвечая на вопрос о том, считает ли он, что Россию якобы загнали в угол угрозой новых санкций в случае отказа от предложения о 30-дневном перемирии.Песков указал на открыто конфронтационный подход Европы, к которому Россия привыкла."Если вы посмотрите в историю, вы увидите, что Россия устойчива к давлению. Мы открыты к диалогу, к попыткам достичь урегулирования. Мы приветствуем усилия по посредничеству", — сказал Песков."Давить на Россию бесполезно", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html
https://ria.ru/20250510/minoborony-2016200245.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_25ce970943c186c3439b560dd896b4bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дмитрий песков, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Давить на Россию в вопросе мира на Украине бесполезно, заявил Песков
Песков заявил, что давить на РФ в вопросе украинского урегулирования бесполезно