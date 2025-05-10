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Персоналу посольства США в Пакистане ограничили перемещения из-за эскалации - РИА Новости, 10.05.2025
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08:53 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/peremeschenie-2016162644.html
Персоналу посольства США в Пакистане ограничили перемещения из-за эскалации
Персоналу посольства США в Пакистане ограничили перемещения из-за эскалации - РИА Новости, 10.05.2025
Персоналу посольства США в Пакистане ограничили перемещения из-за эскалации
Работникам посольства и консульств США в Пакистане ограничили перемещения по южноазиатской стране на фоне эскалации с соседней Индией, сообщает миссия США в... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T08:53:00+03:00
2025-05-10T08:53:00+03:00
индия
пакистан
сша
в мире
обострение отношений между индией и пакистаном
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Работникам посольства и консульств США в Пакистане ограничили перемещения по южноазиатской стране на фоне эскалации с соседней Индией, сообщает миссия США в Пакистане. "Десятого мая армия Пакистана рекомендовала всем жителям Пакистана оставаться дома до дальнейшего уведомления. Миссия США в Пакистане ограничила все перемещения персонала и проведет повторную оценку позднее сегодня", - сообщает миссия на своем сайте. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В ночь на 7 мая минобороны Индии начало операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В ведомстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что действия Индии приблизили два государства, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту и что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.* Террористическая организация. запрещенная в России
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индия, пакистан, сша, в мире, обострение отношений между индией и пакистаном
Индия, Пакистан, США, В мире, Обострение отношений между Индией и Пакистаном
Персоналу посольства США в Пакистане ограничили перемещения из-за эскалации

ВС Пакистана ограничили перемещения персоналу посольства США из-за эскалации

CC BY-SA 4.0 / Fassifarooq / Пакистан
Пакистан - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
CC BY-SA 4.0 / Fassifarooq /
Пакистан. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Работникам посольства и консульств США в Пакистане ограничили перемещения по южноазиатской стране на фоне эскалации с соседней Индией, сообщает миссия США в Пакистане.
«
"Десятого мая армия Пакистана рекомендовала всем жителям Пакистана оставаться дома до дальнейшего уведомления. Миссия США в Пакистане ограничила все перемещения персонала и проведет повторную оценку позднее сегодня", - сообщает миссия на своем сайте.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
В ночь на 7 мая минобороны Индии начало операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В ведомстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали.
Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что действия Индии приблизили два государства, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту и что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
* Террористическая организация. запрещенная в России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Конфликт двух ядерных держав: первая кровь, первые уроки
8 мая, 08:00
 
ИндияПакистанСШАВ миреОбострение отношений между Индией и Пакистаном
 
 
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