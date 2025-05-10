Персоналу посольства США в Пакистане ограничили перемещения из-за эскалации
ВС Пакистана ограничили перемещения персоналу посольства США из-за эскалации
Пакистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Работникам посольства и консульств США в Пакистане ограничили перемещения по южноазиатской стране на фоне эскалации с соседней Индией, сообщает миссия США в Пакистане.
«
"Десятого мая армия Пакистана рекомендовала всем жителям Пакистана оставаться дома до дальнейшего уведомления. Миссия США в Пакистане ограничила все перемещения персонала и проведет повторную оценку позднее сегодня", - сообщает миссия на своем сайте.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
В ночь на 7 мая минобороны Индии начало операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В ведомстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали.
Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что действия Индии приблизили два государства, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту и что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
* Террористическая организация. запрещенная в России