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Рубио заявил о согласии Индии и Пакистана начать переговоры - РИА Новости, 10.05.2025
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15:18 10.05.2025 (обновлено: 15:28 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/peregovory-2016211280.html
Рубио заявил о согласии Индии и Пакистана начать переговоры
Рубио заявил о согласии Индии и Пакистана начать переговоры - РИА Новости, 10.05.2025
Рубио заявил о согласии Индии и Пакистана начать переговоры
Госсекретарь США Марко Рубио заявил на своей странице в соцсети Х, что Индия и Пакистан согласились начать переговоры по широкому кругу вопросов на нейтральной... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T15:18:00+03:00
2025-05-10T15:28:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил на своей странице в соцсети Х, что Индия и Пакистан согласились начать переговоры по широкому кругу вопросов на нейтральной территории.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что власти Индии и Пакистана согласились на полное и немедленное прекращение огня после переговоров с США, проведенных в ночь на субботу."Я рад сообщить, что правительства Индии и Пакистана договорились о немедленном прекращении огня и начале переговоров по широкому кругу вопросов на нейтральной территории", - сообщил в субботу Рубио.Госсекретарь добавил, что переговоры между Индией и Пакистаном длились 48 часов. В них участвовали премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер Пакистана Шахбаз Шариф и чиновники из обеих стран.
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в мире, индия, пакистан, сша, марко рубио, операция синдур в пакистане, дональд трамп, нарендра моди, обострение отношений индии и пакистана
В мире, Индия, Пакистан, США, Марко Рубио, Операция Синдур в Пакистане, Дональд Трамп, Нарендра Моди, Обострение отношений Индии и Пакистана
Рубио заявил о согласии Индии и Пакистана начать переговоры

Рубио: Индия и Пакистан согласились начать переговоры на нейтральной территории

© AP Photo / Jacquelyn MartinГосударственный секретарь США Марко Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Государственный секретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил на своей странице в соцсети Х, что Индия и Пакистан согласились начать переговоры по широкому кругу вопросов на нейтральной территории.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что власти Индии и Пакистана согласились на полное и немедленное прекращение огня после переговоров с США, проведенных в ночь на субботу.
«
"Я рад сообщить, что правительства Индии и Пакистана договорились о немедленном прекращении огня и начале переговоров по широкому кругу вопросов на нейтральной территории", - сообщил в субботу Рубио.
Госсекретарь добавил, что переговоры между Индией и Пакистаном длились 48 часов. В них участвовали премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер Пакистана Шахбаз Шариф и чиновники из обеих стран.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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В миреИндияПакистанСШАМарко РубиоОперация Синдур в ПакистанеДональд ТрампНарендра МодиОбострение отношений Индии и Пакистана
 
 
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