https://ria.ru/20250510/peregovory-2016211280.html

Рубио заявил о согласии Индии и Пакистана начать переговоры

Рубио заявил о согласии Индии и Пакистана начать переговоры - РИА Новости, 10.05.2025

Рубио заявил о согласии Индии и Пакистана начать переговоры

Госсекретарь США Марко Рубио заявил на своей странице в соцсети Х, что Индия и Пакистан согласились начать переговоры по широкому кругу вопросов на нейтральной... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T15:18:00+03:00

2025-05-10T15:18:00+03:00

2025-05-10T15:28:00+03:00

в мире

индия

пакистан

сша

марко рубио

операция синдур в пакистане

дональд трамп

нарендра моди

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2013027580_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_62a61144056d822d804b41969b68b3d7.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил на своей странице в соцсети Х, что Индия и Пакистан согласились начать переговоры по широкому кругу вопросов на нейтральной территории.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что власти Индии и Пакистана согласились на полное и немедленное прекращение огня после переговоров с США, проведенных в ночь на субботу."Я рад сообщить, что правительства Индии и Пакистана договорились о немедленном прекращении огня и начале переговоров по широкому кругу вопросов на нейтральной территории", - сообщил в субботу Рубио.Госсекретарь добавил, что переговоры между Индией и Пакистаном длились 48 часов. В них участвовали премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер Пакистана Шахбаз Шариф и чиновники из обеих стран.

https://ria.ru/20250508/konflikt-2015643849.html

индия

пакистан

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, индия, пакистан, сша, марко рубио, операция синдур в пакистане, дональд трамп, нарендра моди, обострение отношений индии и пакистана