https://ria.ru/20250510/parad-2015917324.html

Где посмотреть Парад Победы 9 мая 2025 года в Москве: лучшие места

Где посмотреть Парад Победы 9 мая 2025 года в Москве: лучшие места для просмотра

Где посмотреть Парад Победы 9 мая 2025 года в Москве: лучшие места

9 мая, в День Победы, на Красной площади в Москве состоится парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По традиции во время шествия можно РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T08:21:00+03:00

2025-05-10T08:21:00+03:00

2025-05-10T08:23:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

москва

80-летие победы в великой отечественной войне

ленинградское шоссе

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9 мая, в День Победы, на Красной площади в Москве состоится парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По традиции во время шествия можно будет посмотреть различную военную технику, пешие расчеты и авиацию. Где пройдет Парад Победы в 2025 году, где его можно смотреть оффлайн и онлайн - в материале РИА Новости.Где посмотреть Парад ПобедыТоржественный Парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, по традиции состоится 9 мая на Красной площади в Москве. Он стартует в 10:00 по московскому времени, продлится примерно два часа и, по предварительным данным, в нем примут участие более 130 единиц различной военной техники. По прогнозам, погода позволит провести в День Победы в столице воздушную часть парада.Попасть на трибуны, расположенные непосредственно на Красной площади, и лично наблюдать за юбилейным Парадом, смогут лишь обладатели специальных приглашений. Все остальные имеют возможность любоваться праздничным мероприятием на федеральных телеканалах или на сайте РИА Новости.Большой экран, на котором в режиме реального времени также можно будет следить за праздничным Парадом, будет установлен в парке Победы на Поклонной горе. Начало трансляции запланировано в районе 10:00.Также за парадом можно попробовать наблюдать вживую на следующих локациях:Наблюдать за воздушной частью праздничного Парада (по опыту прошлых лет) можно со следующих точек:Попробовать разглядеть участвующую в параде технику можно будет и по маршруту ее следования в День Победы. При этом, планируя свой маршрут, стоит учитывать, что часть улиц столицы в этот день будут перекрыты. Данные ограничения, а также изменения в работе метро и других видов транспорта в связи с проведением праздничных мероприятий в День Победы, можно посмотреть здесь.

https://ria.ru/20250507/parad-2014461706.html

москва

ленинградское шоссе

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общество, москва, 80-летие победы в великой отечественной войне, ленинградское шоссе