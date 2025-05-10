https://ria.ru/20250510/papa-rimskiy-2016155428.html

СМИ: новый папа римский в детстве любил играть в священника

СМИ: новый папа римский в детстве любил играть в священника - РИА Новости, 10.05.2025

СМИ: новый папа римский в детстве любил играть в священника

Новоизбранный папа римский Лев XIV в детстве любил играть в священника, пишет газета New York Times со ссылкой на брата понтифика Луи Превоста. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T06:33:00+03:00

2025-05-10T06:33:00+03:00

2025-05-10T09:40:00+03:00

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чикаго

ватикан

сша

папа римский лев xiv

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Новоизбранный папа римский Лев XIV в детстве любил играть в священника, пишет газета New York Times со ссылкой на брата понтифика Луи Превоста. "Будучи мальчиком, выросшим в пригороде Чикаго, будущий папа Лев XIV не притворялся ковбоем или грабителем банков. Вместо этого он любил играть в священника", — говорится в материале.. По словам брата, семья часто шутила, что маленький Роберт (мирское имя папы) когда-нибудь станет понтификом. При этом среди трех братьев — Луи, Роберта, и Джона —новоиспеченный папа римский, по словам Луи, всегда выступал в роли примирителя. Конклав в Ватикане избрал в четверг 267-го папу римского — им стал кардинал Роберт Френсис Превост, он взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа — уроженец США. Церемония его интронизации состоится в воскресенье 18 мая. Предыдущий папа римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году в результате инсульта. Согласно завещанию, 26 апреля его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.

https://ria.ru/20250509/papa-2016093594.html

https://ria.ru/20250509/papa-2016049588.html

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чикаго, ватикан, сша, папа римский лев xiv