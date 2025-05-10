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Глава МИД Пакистана высказался о возможности перемирия с Индией - РИА Новости, 10.05.2025
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10:52 10.05.2025 (обновлено: 11:03 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/pakistan-2016179400.html
Глава МИД Пакистана высказался о возможности перемирия с Индией
Глава МИД Пакистана высказался о возможности перемирия с Индией - РИА Новости, 10.05.2025
Глава МИД Пакистана высказался о возможности перемирия с Индией
Пакистан рассмотрит возможность мира, если Индия остановится, заявил первый заместитель премьера, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар в интервью... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T10:52:00+03:00
2025-05-10T11:03:00+03:00
в мире
пакистан
индия
исламабад
обострение отношений между индией и пакистаном
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пакистан рассмотрит возможность мира, если Индия остановится, заявил первый заместитель премьера, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар в интервью телеканалу Geo. "Пакистан всегда хотел мира, и если Индия остановится сейчас, мы также рассмотрим возможность мира и не будем принимать ответных мер или что-либо предпринимать… Мы искренне хотим мира, потому что наша цель - не разрушение и пустая трата денег, а отсутствие гегемонии какой-либо страны, которую мы продемонстрировали", - сказал Дар. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
https://ria.ru/20250508/konflikt-2015643849.html
пакистан
индия
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в мире, пакистан, индия, исламабад, обострение отношений между индией и пакистаном
В мире, Пакистан, Индия, Исламабад, Обострение отношений между Индией и Пакистаном
Глава МИД Пакистана высказался о возможности перемирия с Индией

Глава МИД Пакистана Дар: страна рассмотрит идею о мире, если Индия остановится

© Getty Images / Anadolu / Murat GokМинистр иностранных дел Пакистана Исхак Дар
Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Getty Images / Anadolu / Murat Gok
Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пакистан рассмотрит возможность мира, если Индия остановится, заявил первый заместитель премьера, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар в интервью телеканалу Geo.
«
"Пакистан всегда хотел мира, и если Индия остановится сейчас, мы также рассмотрим возможность мира и не будем принимать ответных мер или что-либо предпринимать… Мы искренне хотим мира, потому что наша цель - не разрушение и пустая трата денег, а отсутствие гегемонии какой-либо страны, которую мы продемонстрировали", - сказал Дар.
Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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В миреПакистанИндияИсламабадОбострение отношений между Индией и Пакистаном
 
 
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