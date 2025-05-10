https://ria.ru/20250510/ogranicheniya--2016176524.html
В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения
В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения - РИА Новости, 10.05.2025
В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 10.10 мск в аэропорту Нижнекамска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T10:29:00+03:00
2025-05-10T10:29:00+03:00
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нижнекамск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 10.10 мск в аэропорту Нижнекамска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Ограничения в работе аэропорта Нижнекамска были введены в 9.27 мск."В аэропорту Нижнекамск (Бегишево) в 10.10 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
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нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Нижнекамск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения
В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на прием и выпуск самолетов