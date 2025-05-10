https://ria.ru/20250510/ogranicheniya--2016172785.html
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения - РИА Новости, 10.05.2025
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 09.27 мск введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T09:53:00+03:00
2025-05-10T09:53:00+03:00
2025-05-10T09:56:00+03:00
нижнекамск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692721_0:131:3173:1916_1920x0_80_0_0_e062f8d0e1532856cce0746bd0400cd8.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 09.27 мск введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 09.27 мск введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; код ИКАО: UWKE). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы", - написал Кореняко в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250509/bugulma-2015920828.html
нижнекамск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692721_222:0:2951:2047_1920x0_80_0_0_0c8b04a9787bfdb31d8e629952eebb68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Нижнекамск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Нижнекамска