https://ria.ru/20250510/ogranicheniya--2016172785.html

В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения

В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения - РИА Новости, 10.05.2025

В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 09.27 мск введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T09:53:00+03:00

2025-05-10T09:53:00+03:00

2025-05-10T09:56:00+03:00

нижнекамск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 09.27 мск введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 09.27 мск введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; код ИКАО: UWKE). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы", - написал Кореняко в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250509/bugulma-2015920828.html

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нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество