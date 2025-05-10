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Российский посол прокомментировал празднование Дня Победы в Никарагуа - РИА Новости, 10.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:15 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/nikaragua-2016164814.html
Российский посол прокомментировал празднование Дня Победы в Никарагуа
Российский посол прокомментировал празднование Дня Победы в Никарагуа - РИА Новости, 10.05.2025
Российский посол прокомментировал празднование Дня Победы в Никарагуа
Широкое празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Никарагуа стало проявлением искренней благодарности народа этой страны России за поддержку... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T09:15:00+03:00
2025-05-10T09:15:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
россия
никарагуа
манагуа (город)
80-летие победы в великой отечественной войне
великая отечественная война (1941-1945)
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МЕХИКО, 10 мая - РИА Новости. Широкое празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Никарагуа стало проявлением искренней благодарности народа этой страны России за поддержку в годы революции, заявил РИА Новости посол РФ в Манагуа Михаил Леденёв. "Я поблагодарил министра иностранных дел Никарагуа (Вальдрака - ред.) Йенчке и председателя Национальной ассамблеи (Густаво - ред.) Порраса за масштабные мероприятия, на что они ответили, что это не стоит благодарности - Россия оказала такую помощь никарагуанской революции, что они помнят об этом до сих пор, благодарны нам и с нами во всём", - сказал Леденёв. По словам дипломата, именно поэтому никарагуанцы столь внимательно относятся к важным для России праздникам, и это чувство благодарности "во многом определяет наши отношения". Центральным событием торжеств в Никарагуа в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне стало шествие "Бессмертного полка" в Манагуа и развёртывание копии знамени Победы на Площади Революции, где выступили высокопоставленные представители правительства страны. Спикер ассамблеи Поррас зачитал "Декларацию 9 мая — Дня Славной Непрекращающейся Борьбы и Побед за Братство и Мир на всей Земле", которая получит статус закона, объявляющего 9 мая национальным праздником. Вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо, выступая в этот день по телевидению, назвала Победу Советского Союза над фашизмом "героической вехой человечества" и подчеркнула, что подвиг павших в этой войне остаётся "духовным ориентиром для всего мира, который снова сталкивается с угрозой повторения зла". Национальный театр имени Рубена Дарио в Манагуа стал площадкой для праздничного концерта, где звучали песни военных лет в исполнении молодёжного оркестра. Посольство России совместно с Русским домом организовало выставку, торжественный приём и дегустацию блюд русской кухни.
https://ria.ru/20240904/rossiya-1970463819.html
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в мире, россия, никарагуа, манагуа (город), 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Никарагуа, Манагуа (город), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Великая Отечественная война (1941-1945)
Российский посол прокомментировал празднование Дня Победы в Никарагуа

Посол Леденёв: Никарагуа искренне благодарна РФ за поддержку в годы революции

© Фото : Embajada de Rusia en Nicaragua/TelegramПосол России в Никарагуа Михаил Леденёв и специальный представитель президента Никарагуа Лауреано Ортега на памятной церемонии посадки деревьев
Посол России в Никарагуа Михаил Леденёв и специальный представитель президента Никарагуа Лауреано Ортега на памятной церемонии посадки деревьев - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фото : Embajada de Rusia en Nicaragua/Telegram
Посол России в Никарагуа Михаил Леденёв и специальный представитель президента Никарагуа Лауреано Ортега на памятной церемонии посадки деревьев
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МЕХИКО, 10 мая - РИА Новости. Широкое празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Никарагуа стало проявлением искренней благодарности народа этой страны России за поддержку в годы революции, заявил РИА Новости посол РФ в Манагуа Михаил Леденёв.
"Я поблагодарил министра иностранных дел Никарагуа (Вальдрака - ред.) Йенчке и председателя Национальной ассамблеи (Густаво - ред.) Порраса за масштабные мероприятия, на что они ответили, что это не стоит благодарности - Россия оказала такую помощь никарагуанской революции, что они помнят об этом до сих пор, благодарны нам и с нами во всём", - сказал Леденёв.
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По словам дипломата, именно поэтому никарагуанцы столь внимательно относятся к важным для России праздникам, и это чувство благодарности "во многом определяет наши отношения".
Центральным событием торжеств в Никарагуа в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне стало шествие "Бессмертного полка" в Манагуа и развёртывание копии знамени Победы на Площади Революции, где выступили высокопоставленные представители правительства страны. Спикер ассамблеи Поррас зачитал "Декларацию 9 мая — Дня Славной Непрекращающейся Борьбы и Побед за Братство и Мир на всей Земле", которая получит статус закона, объявляющего 9 мая национальным праздником.
Вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо, выступая в этот день по телевидению, назвала Победу Советского Союза над фашизмом "героической вехой человечества" и подчеркнула, что подвиг павших в этой войне остаётся "духовным ориентиром для всего мира, который снова сталкивается с угрозой повторения зла".
Национальный театр имени Рубена Дарио в Манагуа стал площадкой для праздничного концерта, где звучали песни военных лет в исполнении молодёжного оркестра. Посольство России совместно с Русским домом организовало выставку, торжественный приём и дегустацию блюд русской кухни.
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