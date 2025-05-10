Российский посол прокомментировал празднование Дня Победы в Никарагуа
Посол Леденёв: Никарагуа искренне благодарна РФ за поддержку в годы революции
© Фото : Embajada de Rusia en Nicaragua/TelegramПосол России в Никарагуа Михаил Леденёв и специальный представитель президента Никарагуа Лауреано Ортега на памятной церемонии посадки деревьев
Посол России в Никарагуа Михаил Леденёв и специальный представитель президента Никарагуа Лауреано Ортега на памятной церемонии посадки деревьев
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МЕХИКО, 10 мая - РИА Новости. Широкое празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Никарагуа стало проявлением искренней благодарности народа этой страны России за поддержку в годы революции, заявил РИА Новости посол РФ в Манагуа Михаил Леденёв.
"Я поблагодарил министра иностранных дел Никарагуа (Вальдрака - ред.) Йенчке и председателя Национальной ассамблеи (Густаво - ред.) Порраса за масштабные мероприятия, на что они ответили, что это не стоит благодарности - Россия оказала такую помощь никарагуанской революции, что они помнят об этом до сих пор, благодарны нам и с нами во всём", - сказал Леденёв.
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По словам дипломата, именно поэтому никарагуанцы столь внимательно относятся к важным для России праздникам, и это чувство благодарности "во многом определяет наши отношения".
Центральным событием торжеств в Никарагуа в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне стало шествие "Бессмертного полка" в Манагуа и развёртывание копии знамени Победы на Площади Революции, где выступили высокопоставленные представители правительства страны. Спикер ассамблеи Поррас зачитал "Декларацию 9 мая — Дня Славной Непрекращающейся Борьбы и Побед за Братство и Мир на всей Земле", которая получит статус закона, объявляющего 9 мая национальным праздником.
Вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо, выступая в этот день по телевидению, назвала Победу Советского Союза над фашизмом "героической вехой человечества" и подчеркнула, что подвиг павших в этой войне остаётся "духовным ориентиром для всего мира, который снова сталкивается с угрозой повторения зла".
Национальный театр имени Рубена Дарио в Манагуа стал площадкой для праздничного концерта, где звучали песни военных лет в исполнении молодёжного оркестра. Посольство России совместно с Русским домом организовало выставку, торжественный приём и дегустацию блюд русской кухни.