https://ria.ru/20250510/nikaragua-2016164814.html

Российский посол прокомментировал празднование Дня Победы в Никарагуа

Российский посол прокомментировал празднование Дня Победы в Никарагуа - РИА Новости, 10.05.2025

Российский посол прокомментировал празднование Дня Победы в Никарагуа

Широкое празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Никарагуа стало проявлением искренней благодарности народа этой страны России за поддержку... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T09:15:00+03:00

2025-05-10T09:15:00+03:00

2025-05-10T09:15:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

россия

никарагуа

манагуа (город)

80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война (1941-1945)

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МЕХИКО, 10 мая - РИА Новости. Широкое празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Никарагуа стало проявлением искренней благодарности народа этой страны России за поддержку в годы революции, заявил РИА Новости посол РФ в Манагуа Михаил Леденёв. "Я поблагодарил министра иностранных дел Никарагуа (Вальдрака - ред.) Йенчке и председателя Национальной ассамблеи (Густаво - ред.) Порраса за масштабные мероприятия, на что они ответили, что это не стоит благодарности - Россия оказала такую помощь никарагуанской революции, что они помнят об этом до сих пор, благодарны нам и с нами во всём", - сказал Леденёв. По словам дипломата, именно поэтому никарагуанцы столь внимательно относятся к важным для России праздникам, и это чувство благодарности "во многом определяет наши отношения". Центральным событием торжеств в Никарагуа в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне стало шествие "Бессмертного полка" в Манагуа и развёртывание копии знамени Победы на Площади Революции, где выступили высокопоставленные представители правительства страны. Спикер ассамблеи Поррас зачитал "Декларацию 9 мая — Дня Славной Непрекращающейся Борьбы и Побед за Братство и Мир на всей Земле", которая получит статус закона, объявляющего 9 мая национальным праздником. Вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо, выступая в этот день по телевидению, назвала Победу Советского Союза над фашизмом "героической вехой человечества" и подчеркнула, что подвиг павших в этой войне остаётся "духовным ориентиром для всего мира, который снова сталкивается с угрозой повторения зла". Национальный театр имени Рубена Дарио в Манагуа стал площадкой для праздничного концерта, где звучали песни военных лет в исполнении молодёжного оркестра. Посольство России совместно с Русским домом организовало выставку, торжественный приём и дегустацию блюд русской кухни.

https://ria.ru/20240904/rossiya-1970463819.html

https://ria.ru/20250509/putin-2016110842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, никарагуа, манагуа (город), 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)