https://ria.ru/20250510/news18-2016173612.html

Пакистан хочет снизить напряженность в отношениях с Индией, пишут СМИ

Пакистан хочет снизить напряженность в отношениях с Индией, пишут СМИ - РИА Новости, 10.05.2025

Пакистан хочет снизить напряженность в отношениях с Индией, пишут СМИ

Пакистан стремится к деэскалации нынешней напряженности в отношениях с Индией и выражает желание провести встречу между двумя сторонами, сообщил телеканал... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T10:09:00+03:00

2025-05-10T10:09:00+03:00

2025-05-10T10:14:00+03:00

в мире

индия

обострение отношений индии и пакистана

пакистан

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая - РИА Новости. Пакистан стремится к деэскалации нынешней напряженности в отношениях с Индией и выражает желание провести встречу между двумя сторонами, сообщил телеканал News18 со ссылкой на источники."Ситуация в Пакистане оценивается как "плохая", что, по словам источников, подтолкнуло Исламабад к взаимодействию с Нью-Дели. С Нью-Дели были установлены каналы связи для организации встречи между представителями обеих стран", - сообщили собеседники телеканала.Там отметили, что "хотя официального подтверждения ни от индийского, ни от пакистанского правительств пока не поступало, источники сообщили о возможном изменении позиции Пакистана, возможно, в связи с признанием серьезности продолжающегося кризиса и поиском дипломатического пути к деэскалации".Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.

https://ria.ru/20250508/konflikt-2015643849.html

https://ria.ru/20250428/indiya-2013700936.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, индия, обострение отношений индии и пакистана, пакистан