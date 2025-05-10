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Пакистан хочет снизить напряженность в отношениях с Индией, пишут СМИ - РИА Новости, 10.05.2025
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10:09 10.05.2025 (обновлено: 10:14 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/news18-2016173612.html
Пакистан хочет снизить напряженность в отношениях с Индией, пишут СМИ
Пакистан хочет снизить напряженность в отношениях с Индией, пишут СМИ - РИА Новости, 10.05.2025
Пакистан хочет снизить напряженность в отношениях с Индией, пишут СМИ
Пакистан стремится к деэскалации нынешней напряженности в отношениях с Индией и выражает желание провести встречу между двумя сторонами, сообщил телеканал... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T10:09:00+03:00
2025-05-10T10:14:00+03:00
в мире
индия
обострение отношений индии и пакистана
пакистан
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая - РИА Новости. Пакистан стремится к деэскалации нынешней напряженности в отношениях с Индией и выражает желание провести встречу между двумя сторонами, сообщил телеканал News18 со ссылкой на источники."Ситуация в Пакистане оценивается как "плохая", что, по словам источников, подтолкнуло Исламабад к взаимодействию с Нью-Дели. С Нью-Дели были установлены каналы связи для организации встречи между представителями обеих стран", - сообщили собеседники телеканала.Там отметили, что "хотя официального подтверждения ни от индийского, ни от пакистанского правительств пока не поступало, источники сообщили о возможном изменении позиции Пакистана, возможно, в связи с признанием серьезности продолжающегося кризиса и поиском дипломатического пути к деэскалации".Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
https://ria.ru/20250508/konflikt-2015643849.html
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в мире, индия, обострение отношений индии и пакистана, пакистан
В мире, Индия, Обострение отношений Индии и Пакистана, Пакистан
Пакистан хочет снизить напряженность в отношениях с Индией, пишут СМИ

News18: Пакистан желает провести встречу для снижения напряженности с Индией

© AP Photo / K.M. ChaudaryПоследствия индийского удара в Муридке, Пакистан
Последствия индийского удара в Муридке, Пакистан - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / K.M. Chaudary
Последствия индийского удара в Муридке, Пакистан
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая - РИА Новости. Пакистан стремится к деэскалации нынешней напряженности в отношениях с Индией и выражает желание провести встречу между двумя сторонами, сообщил телеканал News18 со ссылкой на источники.
"Ситуация в Пакистане оценивается как "плохая", что, по словам источников, подтолкнуло Исламабад к взаимодействию с Нью-Дели. С Нью-Дели были установлены каналы связи для организации встречи между представителями обеих стран", - сообщили собеседники телеканала.
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Там отметили, что "хотя официального подтверждения ни от индийского, ни от пакистанского правительств пока не поступало, источники сообщили о возможном изменении позиции Пакистана, возможно, в связи с признанием серьезности продолжающегося кризиса и поиском дипломатического пути к деэскалации".
Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
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В миреИндияОбострение отношений Индии и ПакистанаПакистан
 
 
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