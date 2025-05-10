Пакистан хочет снизить напряженность в отношениях с Индией, пишут СМИ
News18: Пакистан желает провести встречу для снижения напряженности с Индией
© AP Photo / K.M. ChaudaryПоследствия индийского удара в Муридке, Пакистан
© AP Photo / K.M. Chaudary
Последствия индийского удара в Муридке, Пакистан
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая - РИА Новости. Пакистан стремится к деэскалации нынешней напряженности в отношениях с Индией и выражает желание провести встречу между двумя сторонами, сообщил телеканал News18 со ссылкой на источники.
Там отметили, что "хотя официального подтверждения ни от индийского, ни от пакистанского правительств пока не поступало, источники сообщили о возможном изменении позиции Пакистана, возможно, в связи с признанием серьезности продолжающегося кризиса и поиском дипломатического пути к деэскалации".
Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
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