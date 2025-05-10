Рейтинг@Mail.ru
Празднование Дня Победы прошло без нарушений, заявили в МВД - РИА Новости, 10.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:29 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/mvd-2016207080.html
Празднование Дня Победы прошло без нарушений, заявили в МВД
Празднование Дня Победы прошло без нарушений, заявили в МВД - РИА Новости, 10.05.2025
Празднование Дня Победы прошло без нарушений, заявили в МВД
Празднование Дня Победы в России прошло без нарушений общественного порядка, сообщается в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T14:29:00+03:00
2025-05-10T14:29:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
ирина волк
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015989657_0:341:3035:2048_1920x0_80_0_0_88eaae35dac3403a1a960770693b8a0a.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Празднование Дня Победы в России прошло без нарушений общественного порядка, сообщается в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк. "Девятого мая на территории Российской Федерации прошло более 16 тысяч мероприятий. Жители 7,5 тысяч населенных пунктов приняли участие в парадах и акциях памяти, торжественных митингах, возложили цветы к мемориалам, стали зрителями праздничных концертов и победных салютов. Во время праздничных мероприятий правонарушений не допущено", - говорится в сообщении. Уточняется, что общественный порядок и безопасность в ходе торжеств обеспечивали свыше 178 тысяч сотрудников органов внутренних дел. Также были задействованы военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители общественных формирований правоохранительной направленности.
https://ria.ru/20250510/peskov-2016187581.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015989657_0:171:2503:2048_1920x0_80_0_0_fac8d1793e25763e0838fa0d0c76a6a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Ирина Волк, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Празднование Дня Победы прошло без нарушений, заявили в МВД

МВД: празднование Дня Победы в РФ прошло без нарушений общественного порядка

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМосква. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Москва. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Москва. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Празднование Дня Победы в России прошло без нарушений общественного порядка, сообщается в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк.
"Девятого мая на территории Российской Федерации прошло более 16 тысяч мероприятий. Жители 7,5 тысяч населенных пунктов приняли участие в парадах и акциях памяти, торжественных митингах, возложили цветы к мемориалам, стали зрителями праздничных концертов и победных салютов. Во время праздничных мероприятий правонарушений не допущено", - говорится в сообщении.
Уточняется, что общественный порядок и безопасность в ходе торжеств обеспечивали свыше 178 тысяч сотрудников органов внутренних дел. Также были задействованы военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители общественных формирований правоохранительной направленности.
Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Песков: Европу нервирует мировая консолидация вокруг Дня Победы в Москве
Вчера, 11:52
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияИрина ВолкФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала