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Празднование Дня Победы прошло без нарушений, заявили в МВД
Празднование Дня Победы прошло без нарушений, заявили в МВД - РИА Новости, 10.05.2025
Празднование Дня Победы прошло без нарушений, заявили в МВД
Празднование Дня Победы в России прошло без нарушений общественного порядка, сообщается в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T14:29:00+03:00
2025-05-10T14:29:00+03:00
2025-05-10T14:29:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
ирина волк
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Празднование Дня Победы в России прошло без нарушений общественного порядка, сообщается в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк. "Девятого мая на территории Российской Федерации прошло более 16 тысяч мероприятий. Жители 7,5 тысяч населенных пунктов приняли участие в парадах и акциях памяти, торжественных митингах, возложили цветы к мемориалам, стали зрителями праздничных концертов и победных салютов. Во время праздничных мероприятий правонарушений не допущено", - говорится в сообщении. Уточняется, что общественный порядок и безопасность в ходе торжеств обеспечивали свыше 178 тысяч сотрудников органов внутренних дел. Также были задействованы военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители общественных формирований правоохранительной направленности.
https://ria.ru/20250510/peskov-2016187581.html
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общество, россия, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Ирина Волк, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Празднование Дня Победы прошло без нарушений, заявили в МВД
МВД: празднование Дня Победы в РФ прошло без нарушений общественного порядка