https://ria.ru/20250510/moskva-2016214636.html

В Москве высадили более 4,2 миллиона саженцев виолы

В Москве высадили более 4,2 миллиона саженцев виолы - РИА Новости, 10.05.2025

В Москве высадили более 4,2 миллиона саженцев виолы

Более 4,2 миллиона саженцев виолы украсили цветники Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T15:51:00+03:00

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2025-05-10T15:51:00+03:00

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Более 4,2 миллиона саженцев виолы украсили цветники Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Виола традиционно появляется первой на клумбах, так как способна выдержать заморозки до минус трех градусов. В общей сложности высадили более 4,2 миллиона саженцев, они украсили улицы, скверы, парки, площади, дворы, территории вдоль дорог и вылетных магистралей", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в городских теплицах продолжается подготовка цветочной рассады. "При выращивании растений применяются современные технологии: автоматизированный посевной комплекс, системы подачи света, досветки и туманообразования, капельный полив. Это позволяет создать особый микроклимат, вырастить сильные и здоровые растения. Дополнительно рассаду специально закаляют, чтобы растения чувствовали себя комфортно при разных погодных условиях. Благодаря поэтапной высадке цветы будут радовать москвичей до поздней осени", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках месячника по благоустройству, который прошел в апреле, столичные цветники подготовили к новому сезону, их очистили от мусора и древесной щепы, прорыхлили землю и внесли удобрения.

https://ria.ru/20250122/moskva-1995013712.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков