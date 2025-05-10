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В Москве высадили более 4,2 миллиона саженцев виолы - РИА Новости, 10.05.2025
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https://ria.ru/20250510/moskva-2016214636.html
В Москве высадили более 4,2 миллиона саженцев виолы
В Москве высадили более 4,2 миллиона саженцев виолы - РИА Новости, 10.05.2025
В Москве высадили более 4,2 миллиона саженцев виолы
Более 4,2 миллиона саженцев виолы украсили цветники Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T15:51:00+03:00
2025-05-10T15:51:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Более 4,2 миллиона саженцев виолы украсили цветники Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Виола традиционно появляется первой на клумбах, так как способна выдержать заморозки до минус трех градусов. В общей сложности высадили более 4,2 миллиона саженцев, они украсили улицы, скверы, парки, площади, дворы, территории вдоль дорог и вылетных магистралей", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в городских теплицах продолжается подготовка цветочной рассады. "При выращивании растений применяются современные технологии: автоматизированный посевной комплекс, системы подачи света, досветки и туманообразования, капельный полив. Это позволяет создать особый микроклимат, вырастить сильные и здоровые растения. Дополнительно рассаду специально закаляют, чтобы растения чувствовали себя комфортно при разных погодных условиях. Благодаря поэтапной высадке цветы будут радовать москвичей до поздней осени", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках месячника по благоустройству, который прошел в апреле, столичные цветники подготовили к новому сезону, их очистили от мусора и древесной щепы, прорыхлили землю и внесли удобрения.
https://ria.ru/20250122/moskva-1995013712.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве высадили более 4,2 миллиона саженцев виолы

Бирюков: более 4,2 миллиона саженцев виолы украсили московские цветники

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВыращивание цветов виолы для высаживания в городские клумбы
Выращивание цветов виолы для высаживания в городские клумбы - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Выращивание цветов виолы для высаживания в городские клумбы. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Более 4,2 миллиона саженцев виолы украсили цветники Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Виола традиционно появляется первой на клумбах, так как способна выдержать заморозки до минус трех градусов. В общей сложности высадили более 4,2 миллиона саженцев, они украсили улицы, скверы, парки, площади, дворы, территории вдоль дорог и вылетных магистралей", - рассказал Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что в городских теплицах продолжается подготовка цветочной рассады.
"При выращивании растений применяются современные технологии: автоматизированный посевной комплекс, системы подачи света, досветки и туманообразования, капельный полив. Это позволяет создать особый микроклимат, вырастить сильные и здоровые растения. Дополнительно рассаду специально закаляют, чтобы растения чувствовали себя комфортно при разных погодных условиях. Благодаря поэтапной высадке цветы будут радовать москвичей до поздней осени", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках месячника по благоустройству, который прошел в апреле, столичные цветники подготовили к новому сезону, их очистили от мусора и древесной щепы, прорыхлили землю и внесли удобрения.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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