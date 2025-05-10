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Раскрыта схема мошенников с обменом денег на билеты "банка приколов" - РИА Новости, 10.05.2025
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03:39 10.05.2025 (обновлено: 06:53 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/moshenniki-2016149210.html
Раскрыта схема мошенников с обменом денег на билеты "банка приколов"
Раскрыта схема мошенников с обменом денег на билеты "банка приколов" - РИА Новости, 10.05.2025
Раскрыта схема мошенников с обменом денег на билеты "банка приколов"
Мошенники разработали новую схему, по которой под предлогом проверки подлинности похищают деньги у россиян, а после возвращают билеты "банка приколов",... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T03:39:00+03:00
2025-05-10T06:53:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Мошенники разработали новую схему, по которой под предлогом проверки подлинности похищают деньги у россиян, а после возвращают билеты "банка приколов", рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника, на днях в отдел полиции в Москве обратилась пенсионерка, которая рассказала, что в конце апреля ей на домашний телефон позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка. Телефонные аферисты запугали пенсионерку, что по ее банковским счетам происходят незаконные операции. Испугавшаяся пенсионерка доверилась мошенникам и уже на следующий день отдала все свои сбережения - 3,5 миллиона рублей - курьеру, чтобы проверить и задекларировать деньги. "Уже через час ей вновь позвонили мошенники и попросили забрать деньги обратно. Женщина вышла на улицу, где уже другой курьер ей передал черный пакет якобы с проверенными деньгами. Не проверив, пенсионерка принесла пакет домой и продолжила заниматься своими делами. Лишь спустя несколько дней, открыв пакет, она поняла, что там не деньги, а билеты "банка приколов", — сказал собеседник агентства. По данному факту возбуждено уголовное дело, добавил он.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Раскрыта схема мошенников с обменом денег на билеты "банка приколов"

Мошенники похищают деньги под видом проверки, а возвращают билеты банка приколов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильные телефоны
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Мошенники разработали новую схему, по которой под предлогом проверки подлинности похищают деньги у россиян, а после возвращают билеты "банка приколов", рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника, на днях в отдел полиции в Москве обратилась пенсионерка, которая рассказала, что в конце апреля ей на домашний телефон позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка.
Телефонные аферисты запугали пенсионерку, что по ее банковским счетам происходят незаконные операции. Испугавшаяся пенсионерка доверилась мошенникам и уже на следующий день отдала все свои сбережения - 3,5 миллиона рублей - курьеру, чтобы проверить и задекларировать деньги.
«
"Уже через час ей вновь позвонили мошенники и попросили забрать деньги обратно. Женщина вышла на улицу, где уже другой курьер ей передал черный пакет якобы с проверенными деньгами. Не проверив, пенсионерка принесла пакет домой и продолжила заниматься своими делами. Лишь спустя несколько дней, открыв пакет, она поняла, что там не деньги, а билеты "банка приколов", — сказал собеседник агентства.
По данному факту возбуждено уголовное дело, добавил он.
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