https://ria.ru/20250510/minoborony-2016200245.html

Минобороны рассказало о нарушении ВСУ режима прекращения огня

Минобороны рассказало о нарушении ВСУ режима прекращения огня - РИА Новости, 10.05.2025

Минобороны рассказало о нарушении ВСУ режима прекращения огня

Украинские боевики 9318 раз нарушили режим прекращения огня с начала его действия, говорится в сообщении Минобороны. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T13:21:00+03:00

2025-05-10T13:21:00+03:00

2025-05-10T16:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Украинские боевики 9318 раз нарушили режим прекращения огня с начала его действия, говорится в сообщении Минобороны."По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 2669 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций наших войск, а также 46 с применением реактивных систем залпового огня. Осуществлены 6562 удара и сброса боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов", — уточнили в министерстве. Российские военные, со своей стороны, реагируют зеркально и намерены и в дальнейшем действовать адекватно сложившейся ситуации, отвечая на преступные посягательства киевского режима, подчеркнули в ведомстве. Президент Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия. В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы.Российский лидер уже выступал с подобной инициативой — накануне Пасхи он объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.ВСУ же продолжали налеты на российские города. По данным ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.

https://ria.ru/20250510/peskov-2016151403.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, безопасность, владимир путин, донецкая народная республика, курская область, владимир зеленский