https://ria.ru/20250510/minoborony-2016200245.html
Минобороны рассказало о нарушении ВСУ режима прекращения огня
Минобороны рассказало о нарушении ВСУ режима прекращения огня - РИА Новости, 10.05.2025
Минобороны рассказало о нарушении ВСУ режима прекращения огня
Украинские боевики 9318 раз нарушили режим прекращения огня с начала его действия, говорится в сообщении Минобороны. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T13:21:00+03:00
2025-05-10T13:21:00+03:00
2025-05-10T16:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
владимир путин
донецкая народная республика
курская область
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Украинские боевики 9318 раз нарушили режим прекращения огня с начала его действия, говорится в сообщении Минобороны."По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 2669 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций наших войск, а также 46 с применением реактивных систем залпового огня. Осуществлены 6562 удара и сброса боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов", — уточнили в министерстве. Российские военные, со своей стороны, реагируют зеркально и намерены и в дальнейшем действовать адекватно сложившейся ситуации, отвечая на преступные посягательства киевского режима, подчеркнули в ведомстве. Президент Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия. В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы.Российский лидер уже выступал с подобной инициативой — накануне Пасхи он объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.ВСУ же продолжали налеты на российские города. По данным ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.
https://ria.ru/20250510/peskov-2016151403.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_ae7cbefa8a5a659ffbfb34b39c1d9a62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, безопасность, владимир путин, донецкая народная республика, курская область, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Курская область, Владимир Зеленский
Минобороны рассказало о нарушении ВСУ режима прекращения огня
ВСУ 9318 раз нарушили режим прекращения огня