Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о нарушении ВСУ режима прекращения огня - РИА Новости, 10.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:21 10.05.2025 (обновлено: 16:35 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/minoborony-2016200245.html
Минобороны рассказало о нарушении ВСУ режима прекращения огня
Минобороны рассказало о нарушении ВСУ режима прекращения огня - РИА Новости, 10.05.2025
Минобороны рассказало о нарушении ВСУ режима прекращения огня
Украинские боевики 9318 раз нарушили режим прекращения огня с начала его действия, говорится в сообщении Минобороны. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T13:21:00+03:00
2025-05-10T16:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
владимир путин
донецкая народная республика
курская область
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Украинские боевики 9318 раз нарушили режим прекращения огня с начала его действия, говорится в сообщении Минобороны."По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 2669 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций наших войск, а также 46 с применением реактивных систем залпового огня. Осуществлены 6562 удара и сброса боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов", — уточнили в министерстве. Российские военные, со своей стороны, реагируют зеркально и намерены и в дальнейшем действовать адекватно сложившейся ситуации, отвечая на преступные посягательства киевского режима, подчеркнули в ведомстве. Президент Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия. В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы.Российский лидер уже выступал с подобной инициативой — накануне Пасхи он объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.ВСУ же продолжали налеты на российские города. По данным ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.
https://ria.ru/20250510/peskov-2016151403.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_ae7cbefa8a5a659ffbfb34b39c1d9a62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, россия, безопасность, владимир путин, донецкая народная республика, курская область, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Курская область, Владимир Зеленский
Минобороны рассказало о нарушении ВСУ режима прекращения огня

ВСУ 9318 раз нарушили режим прекращения огня

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба
Боевая стрельба - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Украинские боевики 9318 раз нарушили режим прекращения огня с начала его действия, говорится в сообщении Минобороны.
"По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 2669 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций наших войск, а также 46 с применением реактивных систем залпового огня. Осуществлены 6562 удара и сброса боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов", — уточнили в министерстве.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Песков заявил, что Киев не готов к немедленному началу переговоров
Вчера, 04:46
Российские военные, со своей стороны, реагируют зеркально и намерены и в дальнейшем действовать адекватно сложившейся ситуации, отвечая на преступные посягательства киевского режима, подчеркнули в ведомстве.
Президент Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия. В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы.
Российский лидер уже выступал с подобной инициативой — накануне Пасхи он объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
ВСУ же продолжали налеты на российские города. По данным ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаКурская областьВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала