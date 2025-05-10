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Ликсутов: центр инноваций и импортозамещения практически достроен в Москве - РИА Новости, 10.05.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:00 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/liksutov-2015663038.html
Ликсутов: центр инноваций и импортозамещения практически достроен в Москве
Ликсутов: центр инноваций и импортозамещения практически достроен в Москве - РИА Новости, 10.05.2025
Ликсутов: центр инноваций и импортозамещения практически достроен в Москве
В Щербинке завершается строительство центра инноваций и импортозамещения, работы ведутся по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ),... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T14:00:00+03:00
2025-05-10T14:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
сергей собянин
анатолий гарбузов
импортозамещение
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. В Щербинке завершается строительство центра инноваций и импортозамещения, работы ведутся по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."В соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина в городе создаются благоприятные условия для развития инновационных производств. Благодаря мерам поддержки ежегодно в столице открываются около 150 новых высокотехнологичных компаний. В связи с растущим спросом со стороны бизнеса на современную научно-производственную инфраструктуру мы привлекаем инвесторов к созданию новых объектов. Например, в Щербинке по программе стимулирования создания мест приложения труда завершается строительство Центра инноваций и импортозамещения", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что здесь появятся компании из секторов ИТ, электроники, автомобиле- и машиностроения. Проект позволит создать свыше 260 новых рабочих мест.Площадь нового объекта – свыше 14 тысяч квадратных метров. Внутри здания разместятся обособленные блоки с научно-исследовательскими и административными помещениями."Москва – динамично развивающийся индустриальный регион, крупнейший производственный и научно-инженерный центр России. Сегодня в столице производят современное промышленное оборудование, микроэлектронику, программное обеспечение, автокомпоненты и комплектующие. На площадке центра инноваций и импортозамещения будет создана полноценная инфраструктура для проведения исследований, разработки инновационной продукции и развития высокотехнологичных производств", – отметил министр правительства Москвы, глава ДИПП Анатолий Гарбузов.Он подчеркнул, что на данный момент на объекте закончены монолитные работы, выполняется устройство фасада и остекления, ведется монтаж внутренних инженерных систем. Объект планируют ввести в эксплуатацию уже в 2025 году.Всего по программе стимулирования создания МПТ в ТиНАО построят шесть центров инноваций и импортозамещения, туда смогут трудоустроиться более 4 тысяч человек.Программа стимулирования создания МПТ с 2020 года охватила почти все столичные районы. В городе построят свыше 230 объектов общей площадью более 6 миллионов квадратных метров. Среди них - новые промпредприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта. Данные проекты позволят создать свыше 310 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики Москвы.
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москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов, импортозамещение
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Анатолий Гарбузов, Импортозамещение
Ликсутов: центр инноваций и импортозамещения практически достроен в Москве

Ликсутов: строительство центра инноваций и импортозамещения завершается в Москве

© Фото предоставлено пресс-службой ДИППМодель центра инноваций и импортозамещения в Москве
Модель центра инноваций и импортозамещения в Москве - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Модель центра инноваций и импортозамещения в Москве
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. В Щербинке завершается строительство центра инноваций и импортозамещения, работы ведутся по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"В соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина в городе создаются благоприятные условия для развития инновационных производств. Благодаря мерам поддержки ежегодно в столице открываются около 150 новых высокотехнологичных компаний. В связи с растущим спросом со стороны бизнеса на современную научно-производственную инфраструктуру мы привлекаем инвесторов к созданию новых объектов. Например, в Щербинке по программе стимулирования создания мест приложения труда завершается строительство Центра инноваций и импортозамещения", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
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Он отметил, что здесь появятся компании из секторов ИТ, электроники, автомобиле- и машиностроения. Проект позволит создать свыше 260 новых рабочих мест.
Площадь нового объекта – свыше 14 тысяч квадратных метров. Внутри здания разместятся обособленные блоки с научно-исследовательскими и административными помещениями.
"Москва – динамично развивающийся индустриальный регион, крупнейший производственный и научно-инженерный центр России. Сегодня в столице производят современное промышленное оборудование, микроэлектронику, программное обеспечение, автокомпоненты и комплектующие. На площадке центра инноваций и импортозамещения будет создана полноценная инфраструктура для проведения исследований, разработки инновационной продукции и развития высокотехнологичных производств", – отметил министр правительства Москвы, глава ДИПП Анатолий Гарбузов.
Он подчеркнул, что на данный момент на объекте закончены монолитные работы, выполняется устройство фасада и остекления, ведется монтаж внутренних инженерных систем. Объект планируют ввести в эксплуатацию уже в 2025 году.
Всего по программе стимулирования создания МПТ в ТиНАО построят шесть центров инноваций и импортозамещения, туда смогут трудоустроиться более 4 тысяч человек.
Программа стимулирования создания МПТ с 2020 года охватила почти все столичные районы. В городе построят свыше 230 объектов общей площадью более 6 миллионов квадратных метров. Среди них - новые промпредприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта. Данные проекты позволят создать свыше 310 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики Москвы.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовСергей СобянинАнатолий ГарбузовИмпортозамещение
 
 
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