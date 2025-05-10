https://ria.ru/20250510/liksutov-2015650010.html

Ликсутов: 26 промобъектов появится в Москве по программе создания МПТ

Ликсутов: 26 промобъектов появится в Москве по программе создания МПТ - РИА Новости, 10.05.2025

Ликсутов: 26 промобъектов появится в Москве по программе создания МПТ

В разных районах Москвы появится 26 промышленных объектов по городской программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) до 2030 года, они обеспечат РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T12:13:00+03:00

2025-05-10T12:13:00+03:00

2025-05-10T12:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

анатолий гарбузов

промышленность

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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. В разных районах Москвы появится 26 промышленных объектов по городской программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) до 2030 года, они обеспечат рабочими местами свыше 20,3 тысячи человек, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.По его словам, в соответствии с постановлением мэра Москвы Сергея Собянина, в столице с 2020 года действует программа стимулирования создания МПТ. Она помогает в формировании городской среды, а также в развитии научно-технического и промышленного потенциала города."Привлечение частных инвестиций позволяет создавать промышленную инфраструктуру опережающими темпами. До 2030 года в соответствии со стратегией развития промышленности планируется кратно увеличить объем вводимых в эксплуатацию промышленных площадей. В рамках уже заключенных соглашений с городом по программе стимулирования создания мест приложения труда в девяти административных округах столицы появится 26 промышленных объектов. Трудоустроиться на предприятия смогут более 20,3 тысячи человек", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Так, реализация программы поможет уменьшить нагрузку на транспортную систему столицы и снизить маятниковую миграцию москвичей.Сейчас по программе МПТ ввели в эксплуатацию первые пять объектов промышленно-производственного назначения. На них размещают производства компании по выпуску медицинской техники, ветеринарной фармацевтики, промышленного и ИТ-оборудования, микроэлектроники, профессиональной косметики, строительной продукции. На объектах созданы около 5 тысяч рабочих мест."Создание промышленной инфраструктуры позволяет обеспечить дополнительный приток инвестиций в реальный сектор экономики и локализовать на территории столицы современные высокотехнологичные производства. Общий объем согласованного промышленного строительства по программе стимулирования создания мест приложения труда уже превысил 880 тысяч квадратных метров, что практически вдвое больше аналогичного показателя предыдущих четырех лет" – отметил министр правительства Москвы, глава ДИПП Анатолий Гарбузов.Он отметил, что проекты будут реализованы за счет частных вложений. Суммарный объем инвестиций – свыше 230 миллиардов рублей.Согласно условиям городской программы девелопера полностью или частично освободят от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые многоквартирные дома. Для этого ему необходимо дополнительно инвестировать в строительство объекта, на котором появятся новые рабочие места.Программа стимулирования создания МПТ с 2020 года охватила почти все столичные районы. Инвесторы построят свыше 230 объектов, их общая площадь – более 6 миллионов квадратных метров. Среди них – новые промпредприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта. Реализация этих проектов позволит создать свыше 310 тысяч рабочих мест практически во всех отраслях экономики Москвы.

https://ria.ru/20250506/investkredity-2015221968.html

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москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, промышленность