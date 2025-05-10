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В движении "Другая Украина" прокомментировали ратификацию сделки по недрам - РИА Новости, 10.05.2025
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08:50 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/krym-2016162240.html
В движении "Другая Украина" прокомментировали ратификацию сделки по недрам
В движении "Другая Украина" прокомментировали ратификацию сделки по недрам - РИА Новости, 10.05.2025
В движении "Другая Украина" прокомментировали ратификацию сделки по недрам
Ратификация соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых является позором и полной сдачей национальных интересов страны, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T08:50:00+03:00
2025-05-10T08:50:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости. Ратификация соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых является позором и полной сдачей национальных интересов страны, заявил РИА Новости руководитель Центра поддержки украинских переселенцев в Крыму международного общественного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко. Ранее украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада 8 мая ратифицировала соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых. "Режим Зеленского стремится сделать хорошую мину при плохой игре, хотя по факту соглашение по недрам - это позор и полная сдача национальных интересов страны", - сказал Бондаренко. По его словам, соглашение является кабалой для будущих поколений и позволит США поставлять оружие Украине уже не безвозмездно, как это было ранее, а за счет контроля за прибылью от добычи полезных ископаемых. "Условия этого договора позволяют в счет будущих добыч редкоземельных металлов киевскому режиму получать оружие, технику и тому подобное. Фактически Зеленский продал страну, а ее народ сдал в долгосрочное рабство", - добавил Бондаренко. США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Оно предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Украины. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.
https://ria.ru/20250506/dubinskiy-2015185247.html
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в мире, украина, сша, олег бондаренко, денис шмыгаль, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Олег Бондаренко, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины
В движении "Другая Украина" прокомментировали ратификацию сделки по недрам

Бондаренко назвал ратификацию соглашения США и Украины по минералам позором

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости. Ратификация соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых является позором и полной сдачей национальных интересов страны, заявил РИА Новости руководитель Центра поддержки украинских переселенцев в Крыму международного общественного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко.
Ранее украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада 8 мая ратифицировала соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых.
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"Режим Зеленского стремится сделать хорошую мину при плохой игре, хотя по факту соглашение по недрам - это позор и полная сдача национальных интересов страны", - сказал Бондаренко.
По его словам, соглашение является кабалой для будущих поколений и позволит США поставлять оружие Украине уже не безвозмездно, как это было ранее, а за счет контроля за прибылью от добычи полезных ископаемых. "Условия этого договора позволяют в счет будущих добыч редкоземельных металлов киевскому режиму получать оружие, технику и тому подобное. Фактически Зеленский продал страну, а ее народ сдал в долгосрочное рабство", - добавил Бондаренко.
США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Оно предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Украины.
По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.
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