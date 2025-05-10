https://ria.ru/20250510/kostroma-2016262570.html

Состоялся первый выпуск в возрожденном клубе юных летчиков в Костроме

Состоялся первый выпуск в возрожденном клубе юных летчиков в Костроме - РИА Новости, 10.05.2025

Состоялся первый выпуск в возрожденном клубе юных летчиков в Костроме

Первый выпуск курсантов состоялся в возрожденном клубе юных летчиков, космонавтов и десантников в Костроме, сообщила пресс-служба администрации Костромской... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T22:53:00+03:00

2025-05-10T22:53:00+03:00

2025-05-10T22:53:00+03:00

костромская область

кострома

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155899/60/1558996014_0:32:3582:2048_1920x0_80_0_0_f794fa1f1e4dbec4282da2f0f7329937.jpg

КОСТРОМА, 10 мая - РИА Новости. Первый выпуск курсантов состоялся в возрожденном клубе юных летчиков, космонавтов и десантников в Костроме, сообщила пресс-служба администрации Костромской области. "Клуб юных летчиков, космонавтов и десантников возобновил работу осенью 2022 года по инициативе выпускников объединения разных лет. Возрождение клуба поддержал губернатор Костромской области Сергей Ситников. В клубе состоялся первый выпуск курсантов", - говорится в сообщении. По данным администрации региона, на базе детского технопарка "Кванториум" курсанты получают базовые навыки работы с современным технологичным оборудованием. На занятиях в военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко подростки учатся строевому шагу, осваивают курсы физической, парашютной, авиационной, тактической и огневой подготовки, топографии, узнают об основах безопасности. Для них разработан специальный курс отечественной истории. На торжестве курсанты стоя приветствовали вдову начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова - общественного деятеля, руководителя женсовета войск РХБ защиты Светлану Кириллову. В своей речи она подчеркнула, что костромская земля воспитала много патриотов. "Исторически люди Костромской земли всегда были победителями, всегда делали нашу Россию великой. Этому клубу всегда жить. Вы - люди великой Костромской земли. И всегда гордитесь этим", - сказала Светлана Кириллова. "Большую роль в возрождении клуба сыграл Герой России, Герой труда, костромич, генерал-лейтенант Игорь Анатольевич Кириллов. Ничего бы ни случилось без Ирины Николаевны Кашиной. И конечно, без помощи губернатора Сергея Константиновича Ситникова, который поддержал решение возродить клуб и сделал все для этого", - подчеркнула она. По данным областной администрации, для улучшения условий занятий ребят и возможности увеличить число участников в прошлом году по решению губернатора Сергея Ситникова клубу было найдено и приобретено за счет средств областного бюджета собственное помещение - трехэтажный корпус со спортивным залом и стрелковым тиром площадью 881 квадратный метр. Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу. По данным СК РФ, Падиев и Точиев арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Курбонова и получали для него деньги от куратора. В январе Росфинмониторинг внес всех троих фигурантов в перечень террористов и экстремистов. Губернатор Костромской области Сергей Ситников после гибели генерала Кириллова рассказывал, что они дружили. Кириллов родился в Костроме в 1970 году, учился в школе №11 – в феврале в школе открыли мемориальную доску в память о погибшем.

https://ria.ru/20250410/kostroma-2010550364.html

https://ria.ru/20250410/rtdok-2010457269.html

кострома

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кострома