https://ria.ru/20250510/kor-2016158112.html

Число заболевших корью в США превысило тысячу человек

Число заболевших корью в США превысило тысячу человек - РИА Новости, 10.05.2025

Число заболевших корью в США превысило тысячу человек

Число заболевших корью в США достигло 1001 человека, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T07:45:00+03:00

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2025-05-10T07:45:00+03:00

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Число заболевших корью в США достигло 1001 человека, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). "Зарегистрирован в общей сложности 1001 подтвержденный случай кори", - говорится в заявлении. Ведомство отмечает, что случаи заражения выявлены уже в 30 штатах США. Ранее 20 апреля телеканал ABC со ссылкой на департаменты здравоохранения штатов сообщал, что случаи заражения корью зафиксированы уже в 27 американских штатах, всего на тот момент в США было подтверждено 800 случаев заболевания. Корь - это вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем и способное сохраняться в воздухе до двух часов. По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), девять из десяти человек без иммунитета заражаются при контакте с инфицированным. Хотя большинство пациентов выздоравливают, заболевание может привести к серьезным последствиям, таким как воспаление легких, отек мозга, слепота и смерть.

https://ria.ru/20250409/kennedi-2010151657.html

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