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Число заболевших корью в США превысило тысячу человек - РИА Новости, 10.05.2025
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07:45 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/kor-2016158112.html
Число заболевших корью в США превысило тысячу человек
Число заболевших корью в США превысило тысячу человек - РИА Новости, 10.05.2025
Число заболевших корью в США превысило тысячу человек
Число заболевших корью в США достигло 1001 человека, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T07:45:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Число заболевших корью в США достигло 1001 человека, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). "Зарегистрирован в общей сложности 1001 подтвержденный случай кори", - говорится в заявлении. Ведомство отмечает, что случаи заражения выявлены уже в 30 штатах США. Ранее 20 апреля телеканал ABC со ссылкой на департаменты здравоохранения штатов сообщал, что случаи заражения корью зафиксированы уже в 27 американских штатах, всего на тот момент в США было подтверждено 800 случаев заболевания. Корь - это вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем и способное сохраняться в воздухе до двух часов. По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), девять из десяти человек без иммунитета заражаются при контакте с инфицированным. Хотя большинство пациентов выздоравливают, заболевание может привести к серьезным последствиям, таким как воспаление легких, отек мозга, слепота и смерть.
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В мире, США
Число заболевших корью в США превысило тысячу человек

CDC: число заболевших корью в США превысило тысячу человек

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник держит шприц
Медицинский работник держит шприц - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинский работник держит шприц . Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Число заболевших корью в США достигло 1001 человека, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
"Зарегистрирован в общей сложности 1001 подтвержденный случай кори", - говорится в заявлении.
Ведомство отмечает, что случаи заражения выявлены уже в 30 штатах США.
Ранее 20 апреля телеканал ABC со ссылкой на департаменты здравоохранения штатов сообщал, что случаи заражения корью зафиксированы уже в 27 американских штатах, всего на тот момент в США было подтверждено 800 случаев заболевания.
Корь - это вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем и способное сохраняться в воздухе до двух часов. По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), девять из десяти человек без иммунитета заражаются при контакте с инфицированным. Хотя большинство пациентов выздоравливают, заболевание может привести к серьезным последствиям, таким как воспаление легких, отек мозга, слепота и смерть.
Роберт Ф. Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Министр здравоохранения США призвал прививаться от кори
9 апреля, 07:32
 
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