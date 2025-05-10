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Дмитриев оценил договоренность о прекращении огня между Индией и Пакистаном - РИА Новости, 10.05.2025
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15:48 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/konflikt-2016213900.html
Дмитриев оценил договоренность о прекращении огня между Индией и Пакистаном
Дмитриев оценил договоренность о прекращении огня между Индией и Пакистаном - РИА Новости, 10.05.2025
Дмитриев оценил договоренность о прекращении огня между Индией и Пакистаном
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал "миротворчеством в действии" заявление президента США Дональда Трампа о достижении договоренности о немедленном прекращении... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T15:48:00+03:00
2025-05-10T15:48:00+03:00
в мире
индия
пакистан
исламабад
дональд трамп
кирилл дмитриев
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал "миротворчеством в действии" заявление президента США Дональда Трампа о достижении договоренности о немедленном прекращении огня между Индией и Пакистаном. Ранее Трамп сообщил в Truth Social, что Индия и Пакистан при посредничестве Вашингтона договорились о полном прекращении огня. "Миротворчество в действии", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X, прикрепив к публикации скриншот публикации Трампа. Ранее власти Индии на фоне эскалации напряженности с Пакистаном сообщили о закрытии 32 из 487 аэропортов страны. Управление аэропортов Индии и соответствующие авиационные органы выпустили серию уведомлений для летчиков, объявляющих о временном закрытии 32 аэропортов по всей северной и западной Индии для всех гражданских полетов с 9 по 14 мая 2025 года (что соответствует 05:29 местного времени 15 мая 2025) по эксплуатационным причинам. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
https://ria.ru/20250508/konflikt-2015643849.html
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индия
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в мире, индия, пакистан, исламабад, дональд трамп, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Индия, Пакистан, Исламабад, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев оценил договоренность о прекращении огня между Индией и Пакистаном

Дмитриев назвал договоренность Индии и Пакистана миротворчеством в действии

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал "миротворчеством в действии" заявление президента США Дональда Трампа о достижении договоренности о немедленном прекращении огня между Индией и Пакистаном.
Ранее Трамп сообщил в Truth Social, что Индия и Пакистан при посредничестве Вашингтона договорились о полном прекращении огня.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Конфликт двух ядерных держав: первая кровь, первые уроки
8 мая, 08:00
"Миротворчество в действии", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X, прикрепив к публикации скриншот публикации Трампа.
Ранее власти Индии на фоне эскалации напряженности с Пакистаном сообщили о закрытии 32 из 487 аэропортов страны. Управление аэропортов Индии и соответствующие авиационные органы выпустили серию уведомлений для летчиков, объявляющих о временном закрытии 32 аэропортов по всей северной и западной Индии для всех гражданских полетов с 9 по 14 мая 2025 года (что соответствует 05:29 местного времени 15 мая 2025) по эксплуатационным причинам.
Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Коротченко предупредил об угрозе ядерной войны между Индией и Пакистаном
25 апреля, 19:00
 
В миреИндияПакистанИсламабадДональд ТрампКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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