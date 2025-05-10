Дмитриев оценил договоренность о прекращении огня между Индией и Пакистаном
Дмитриев назвал договоренность Индии и Пакистана миротворчеством в действии
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал "миротворчеством в действии" заявление президента США Дональда Трампа о достижении договоренности о немедленном прекращении огня между Индией и Пакистаном.
"Миротворчество в действии", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X, прикрепив к публикации скриншот публикации Трампа.
Ранее власти Индии на фоне эскалации напряженности с Пакистаном сообщили о закрытии 32 из 487 аэропортов страны. Управление аэропортов Индии и соответствующие авиационные органы выпустили серию уведомлений для летчиков, объявляющих о временном закрытии 32 аэропортов по всей северной и западной Индии для всех гражданских полетов с 9 по 14 мая 2025 года (что соответствует 05:29 местного времени 15 мая 2025) по эксплуатационным причинам.
Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.