https://ria.ru/20250510/konflikt-2016213900.html

Дмитриев оценил договоренность о прекращении огня между Индией и Пакистаном

Дмитриев оценил договоренность о прекращении огня между Индией и Пакистаном - РИА Новости, 10.05.2025

Дмитриев оценил договоренность о прекращении огня между Индией и Пакистаном

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал "миротворчеством в действии" заявление президента США Дональда Трампа о достижении договоренности о немедленном прекращении... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T15:48:00+03:00

2025-05-10T15:48:00+03:00

2025-05-10T15:48:00+03:00

в мире

индия

пакистан

исламабад

дональд трамп

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал "миротворчеством в действии" заявление президента США Дональда Трампа о достижении договоренности о немедленном прекращении огня между Индией и Пакистаном. Ранее Трамп сообщил в Truth Social, что Индия и Пакистан при посредничестве Вашингтона договорились о полном прекращении огня. "Миротворчество в действии", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X, прикрепив к публикации скриншот публикации Трампа. Ранее власти Индии на фоне эскалации напряженности с Пакистаном сообщили о закрытии 32 из 487 аэропортов страны. Управление аэропортов Индии и соответствующие авиационные органы выпустили серию уведомлений для летчиков, объявляющих о временном закрытии 32 аэропортов по всей северной и западной Индии для всех гражданских полетов с 9 по 14 мая 2025 года (что соответствует 05:29 местного времени 15 мая 2025) по эксплуатационным причинам. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.

https://ria.ru/20250508/konflikt-2015643849.html

https://ria.ru/20250425/konflikt-2013496391.html

индия

пакистан

исламабад

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, индия, пакистан, исламабад, дональд трамп, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций