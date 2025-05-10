Рейтинг@Mail.ru
Европейские лидеры отправились в Киев на встречу с Зеленским - РИА Новости, 10.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:09 10.05.2025 (обновлено: 07:34 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/kiev-2016148241.html
Европейские лидеры отправились в Киев на встречу с Зеленским
Европейские лидеры отправились в Киев на встречу с Зеленским - РИА Новости, 10.05.2025
Европейские лидеры отправились в Киев на встречу с Зеленским
Европейские лидеры отправились с визитом в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T03:09:00+03:00
2025-05-10T07:34:00+03:00
в мире
киев
украина
москва
фридрих мерц
кир стармер
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014435232_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_70b8ca8fea69c676da43c67c05d32d54.jpg
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Европейские лидеры отправились с визитом в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в соцсети Х."На пути в Киев. Для Украины. Для Европы", — написал он на четырех языках.Французский лидер сопроводил публикацию совместной фотографией с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и главой польского парламента Дональдом Туском на фоне государственных флагов.Как сообщало агентство DPA, лидеры стран ЕС планируют встретиться с главой киевского режима в субботу.По данным издания, Туск присоединится к мероприятию позже.В апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий.В понедельник, 28 апреля, российский лидер объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.В свою очередь, глава киевского режима отверг мирное предложение Москвы. Несмотря на объявленное перемирие, ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск, указали в Минобороны. Так, в пятницу украинские боевики предприняли четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях.Ранее Путин уже выступал с подобной инициативой. Накануне Пасхи глава государства объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.ВСУ же продолжали налеты на российские города. По данным оборонного ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.
https://ria.ru/20250504/starmer-2014902534.html
https://ria.ru/20250509/merts-2016093775.html
https://ria.ru/20250509/makron-2016133770.html
киев
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014435232_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_36488da7c29dc530d586650d482995a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, москва, фридрих мерц, кир стармер, владимир зеленский, вооруженные силы украины, день победы
В мире, Киев, Украина, Москва, Фридрих Мерц, Кир Стармер, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, День Победы
Европейские лидеры отправились в Киев на встречу с Зеленским

Стармер, Мерц, Макрон и Туск отправились в Киев на встречу с Зеленским

© AP Photo / Bram JanssenПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / Bram Janssen
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Европейские лидеры отправились с визитом в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в соцсети Х.
"На пути в Киев. Для Украины. Для Европы", — написал он на четырех языках.
Французский лидер сопроводил публикацию совместной фотографией с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и главой польского парламента Дональдом Туском на фоне государственных флагов.
Как сообщало агентство DPA, лидеры стран ЕС планируют встретиться с главой киевского режима в субботу.
По данным издания, Туск присоединится к мероприятию позже.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
В Британии жестко высказались о Стармере из-за Зеленского
4 мая, 16:45
В апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий.
В понедельник, 28 апреля, российский лидер объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
Фридих Мерц - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Мерц заявил о перспективе вступления Украины в ЕС
Вчера, 18:11
В свою очередь, глава киевского режима отверг мирное предложение Москвы. Несмотря на объявленное перемирие, ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск, указали в Минобороны. Так, в пятницу украинские боевики предприняли четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях.
Ранее Путин уже выступал с подобной инициативой. Накануне Пасхи глава государства объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
ВСУ же продолжали налеты на российские города. По данным оборонного ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.
Президент Франции Эммануэль Макрон и начальник Генерального штаба обороны Франции генерал Тьерри Буркхард на церемонии, посвященной 80-й годовщине Дня Победы в Париже. 8 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Во Франции высмеяли Макрона на фоне Дня Победы в Москве
Вчера, 23:27
 
В миреКиевУкраинаМоскваФридрих МерцКир СтармерВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала