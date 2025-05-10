Европейские лидеры отправились в Киев на встречу с Зеленским
Стармер, Мерц, Макрон и Туск отправились в Киев на встречу с Зеленским
© AP Photo / Bram JanssenПлощадь Независимости в Киеве
© AP Photo / Bram Janssen
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Европейские лидеры отправились с визитом в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в соцсети Х.
"На пути в Киев. Для Украины. Для Европы", — написал он на четырех языках.
Французский лидер сопроводил публикацию совместной фотографией с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и главой польского парламента Дональдом Туском на фоне государственных флагов.
Как сообщало агентство DPA, лидеры стран ЕС планируют встретиться с главой киевского режима в субботу.
По данным издания, Туск присоединится к мероприятию позже.
В апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий.
В понедельник, 28 апреля, российский лидер объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
В свою очередь, глава киевского режима отверг мирное предложение Москвы. Несмотря на объявленное перемирие, ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск, указали в Минобороны. Так, в пятницу украинские боевики предприняли четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях.
Ранее Путин уже выступал с подобной инициативой. Накануне Пасхи глава государства объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
ВСУ же продолжали налеты на российские города. По данным оборонного ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.