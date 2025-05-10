В Химках высадят 70 тысяч цветов в весенне-летний сезон
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации г.о. ХимкиВ Химках высадят 70 тысяч цветов в весенне-летний сезон
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации г.о. Химки
В Химках высадят 70 тысяч цветов в весенне-летний сезон
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. В Химках к летнему сезону высадят более 70 тысяч цветов, цветочные композиции появятся в каждом микрорайоне, сообщила пресс-служба администрации городского округа.
В парках, скверах, на аллеях и городских клумбах появятся бегонии, петунии, тюльпаны, цинерарии, виолы, пеларгонии, спиреи, другие цветы и кустарники. Яркие композиции будут радовать химчан до самой осени. Дизайн-проекты составлены с учетом сезонных особенностей. Цветение одних растений будет сменяться цветением других, создавая непрерывный цикл.
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"Несмотря на холодную погоду, городской округ вовсю готовится к весенне-летнему сезону. Хочется выразить благодарность всем обслуживающим организациям, которые принимают активное участие в озеленении улиц нашего округа", – приводятся в сообщении слова депутата Совета депутатов городского округа Татьяны Кавторевой.
В настоящее время в Химках продолжается Всероссийское онлайн-голосование за благоустройство городских зон отдыха. Отдать голос за одну из предложенных территорий можно на сайте госуслуг или лично в МФЦ. После завершения голосования начнется разработка проектной документации и планирование работ.