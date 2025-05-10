https://ria.ru/20250510/khimki-2016201045.html

В Химках высадят 70 тысяч цветов в весенне-летний сезон

В Химках высадят 70 тысяч цветов в весенне-летний сезон - РИА Новости, 10.05.2025

В Химках высадят 70 тысяч цветов в весенне-летний сезон

В Химках к летнему сезону высадят более 70 тысяч цветов, цветочные композиции появятся в каждом микрорайоне, сообщила пресс-служба администрации городского... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T13:25:00+03:00

2025-05-10T13:25:00+03:00

2025-05-10T13:25:00+03:00

городское хозяйство москвы

химки (городской округ в московской области)

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. В Химках к летнему сезону высадят более 70 тысяч цветов, цветочные композиции появятся в каждом микрорайоне, сообщила пресс-служба администрации городского округа. В парках, скверах, на аллеях и городских клумбах появятся бегонии, петунии, тюльпаны, цинерарии, виолы, пеларгонии, спиреи, другие цветы и кустарники. Яркие композиции будут радовать химчан до самой осени. Дизайн-проекты составлены с учетом сезонных особенностей. Цветение одних растений будет сменяться цветением других, создавая непрерывный цикл. "Несмотря на холодную погоду, городской округ вовсю готовится к весенне-летнему сезону. Хочется выразить благодарность всем обслуживающим организациям, которые принимают активное участие в озеленении улиц нашего округа", – приводятся в сообщении слова депутата Совета депутатов городского округа Татьяны Кавторевой. В настоящее время в Химках продолжается Всероссийское онлайн-голосование за благоустройство городских зон отдыха. Отдать голос за одну из предложенных территорий можно на сайте госуслуг или лично в МФЦ. После завершения голосования начнется разработка проектной документации и планирование работ.

https://ria.ru/20250503/himki-2014785324.html

химки (городской округ в московской области)

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городское хозяйство москвы, химки (городской округ в московской области)