В Госдуме призвали ФРГ прекратить поставки оружия Украине
Депутат Госдумы Ивлев призвал Германию прекратить поставки оружия на Украину
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможном 30-дневном перемирии, призвал Берлин прекратить поставки оружия на Украину.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил надежду на то, что на этих выходных сторонам конфликта удастся договориться о 30-дневном прекращении огня на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что тема перемирия на Украине, которое предложила администрация президента США Дональда Трампа, была сразу же поддержана Россией, но с оговоркой об огромном числе нюансов.
"Вышедший из политического ступора, связанного с двухтуровым избранием на пост канцлера, кстати, впервые в истории ФРГ, Мерц пытается вписаться в актуальную международную повестку. Но, похоже, договариваться ему надо самому с собой. Пока Германия не прекратит поставки вооружений на Украину, никакой речи о 30-дневном перемирии быть не может. Россия первая объявила трехдневное перемирие, а ее никто не поддержал", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, Россию пытаются заставить пойти на 30-дневное перемирие, а в это время ВСУ получит новые партии танков Leopard, БМП Marder, ЗРК Patriot с ракетами, ЗСУ Gepard, РЛС TRML-4D, различную номенклатуру боеприпасов и патронов, а инструкторы бундесвера продолжат готовить солдат и офицеров киевского режима к боям с армией России.
"Так дело не пойдет. Начните с себя, Фридрих Мерц. Кстати, это касается лидеров и других стран из коалиции продолжения войны. Разговор с Россией с позиций ультиматума бесперспективен", - сказал депутат.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.