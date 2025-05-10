https://ria.ru/20250510/germaniya-2016195148.html

Германия засекретит данные о поставках оружия Украине, пишут СМИ

Германия засекретит данные о поставках оружия Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 10.05.2025

Германия засекретит данные о поставках оружия Украине, пишут СМИ

Новое немецкое правительство намерено в рамках "военной тактики" засекретить часть общественно доступных данных о поставках оружия для Украины, сообщает... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T12:53:00+03:00

2025-05-10T12:53:00+03:00

2025-05-10T12:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

германия

эммануэль макрон

фридрих мерц

нато

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БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Новое немецкое правительство намерено в рамках "военной тактики" засекретить часть общественно доступных данных о поставках оружия для Украины, сообщает новостное агентство dpa со ссылкой на свои источники. "Федеральное правительство в будущем значительно сократит коммуникацию по поводу поставок вооружений", - цитирует агентство источники в правительственных кругах. В материале указано, что целью кабмина ФРГ является лишить РФ "военных преимуществ" в рамках "тактики ведения войны" и сократить публичные дебаты о поставках оружия. В то же время не исключается, что парламент будет получать данные о поставках оружия на закрытых заседаниях комитета по обороне бундестага. Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон во время визита канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Париж в ответ на вопрос журналиста о возможной поставке немецких ракет Taurus заявил, что теперь о таких вещах больше не будут говорить публично. В последние три года конфликта на Украине кабмин ФРГ публиковал ежемесячный список о поставляемого Киеву оружия, последний раз он обновлялся четыре дня назад. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250508/evropa-2015675854.html

https://ria.ru/20250507/rossiya-2015293882.html

https://ria.ru/20250507/evropa-2015343085.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, германия, эммануэль макрон, фридрих мерц, нато