https://ria.ru/20250510/frantsiya-2016144954.html

СМИ: подозреваемому в убийстве в мечети во Франции предъявили обвинение

СМИ: подозреваемому в убийстве в мечети во Франции предъявили обвинение - РИА Новости, 10.05.2025

СМИ: подозреваемому в убийстве в мечети во Франции предъявили обвинение

Подозреваемый в убийстве мужчины в мечети французского города Гар возвращен во Францию из Италии, ему предъявлено обвинение в убийстве на религиозной почве,... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T01:20:00+03:00

2025-05-10T01:20:00+03:00

2025-05-10T01:20:00+03:00

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве мужчины в мечети французского города Гар возвращен во Францию из Италии, ему предъявлено обвинение в убийстве на религиозной почве, сообщает телеканал BFMTV. Двадцать седьмого апреля подозреваемый сдался правоохранителям в Италии - через два дня после предполагаемого совершения преступления. "Спустя несколько часов после возвращения во Францию главному подозреваемому в убийстве Абубакара Сиссе в мечети города Гар было предъявлено обвинение ... в убийстве на религиозной почве", - говорится в материале. По данным телеканала, подозреваемый помещен под стражу в соответствии с требованием стороны обвинения. Как отмечается, сам мужчина отрицает, что совершил убийство непосредственно на почве ненависти к исламу. Убийство в мечети в южной французской коммуне Ла-Гран-Комб произошло во время молитвы 25 апреля - подозреваемый нанес смертельные ножевые ранения находившемуся вместе с ним мужчине, после чего скрылся. Глава МВД Франции Брюно Ретайо заявил, что подозреваемый был одержим насилием и ранее признавался в соцсетях в желании лишить жизни несколько человек, чтобы получить статус серийного убийцы.

https://ria.ru/20250409/frantsija-2010338449.html

https://ria.ru/20250222/frantsija-2000937720.html

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в мире, франция, италия