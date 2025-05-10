СМИ: подозреваемому в убийстве в мечети во Франции предъявили обвинение
BFMTV: подозреваемому в убийстве в мечети во Франции предъявили обвинение
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве мужчины в мечети французского города Гар возвращен во Францию из Италии, ему предъявлено обвинение в убийстве на религиозной почве, сообщает телеканал BFMTV.
Двадцать седьмого апреля подозреваемый сдался правоохранителям в Италии - через два дня после предполагаемого совершения преступления.
"Спустя несколько часов после возвращения во Францию главному подозреваемому в убийстве Абубакара Сиссе в мечети города Гар было предъявлено обвинение ... в убийстве на религиозной почве", - говорится в материале.
По данным телеканала, подозреваемый помещен под стражу в соответствии с требованием стороны обвинения. Как отмечается, сам мужчина отрицает, что совершил убийство непосредственно на почве ненависти к исламу.
Убийство в мечети в южной французской коммуне Ла-Гран-Комб произошло во время молитвы 25 апреля - подозреваемый нанес смертельные ножевые ранения находившемуся вместе с ним мужчине, после чего скрылся. Глава МВД Франции Брюно Ретайо заявил, что подозреваемый был одержим насилием и ранее признавался в соцсетях в желании лишить жизни несколько человек, чтобы получить статус серийного убийцы.
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