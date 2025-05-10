https://ria.ru/20250510/frantsiya-2015359788.html

"Жгли деревни и убивали". Как Москва спасла Париж от позора прошлого

"Жгли деревни и убивали". Как Москва спасла Париж от позора прошлого - РИА Новости, 10.05.2025

"Жгли деревни и убивали". Как Москва спасла Париж от позора прошлого

"О, и французы тоже?" — вероятно, самый точный перевод фразы генерал-фельдмаршала Кейтеля, произнесенной при подписании капитуляции в Карлсхорсте. Появление... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T08:00:00+03:00

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2025-05-10T08:03:00+03:00

москва

франция

шарль де голль

георгий жуков

рабоче-крестьянская красная армия (ркка)

адольф гитлер

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Виктор Жданов. "О, и французы тоже?" — вероятно, самый точный перевод фразы генерал-фельдмаршала Кейтеля, произнесенной при подписании капитуляции в Карлсхорсте. Появление представителей Парижа среди победителей не могло не удивить главарей поверженного рейха. О чем сегодня не хотят вспоминать в Елисейском дворце — в материале РИА Новости.Верность традицииВ морозные дни ноября 1941-го лишь одно иностранное воинское формирование бок о бок сражалось вместе с немцами на подступах к Москве. Это был "Легион французских добровольцев против большевизма", он же 638-й пехотный полк вермахта."Французское правительство разорвало отношения с Россией и заняло твердую антикоммунистическую позицию: оно одобрило создание легиона добровольцев, — писала газета The New York Times о решении зависимых от Гитлера властей Виши (оставшейся неоккупированной части страны).Потери французы понесли еще в районе Смоленска, за неделю до первого столкновения с Красной армией. Из-за болезней и дезертирства из 2500 человек до Подмосковья не дошло около четырех сотен. К тому же порядок там был настолько плох, что командующий группой армий "Центр" Федор фон Бок приставил к французским офицерам немецких советников."Подразделениям французского добровольческого легиона не хватает дисциплины. Там царит дух военной вольницы", — отмечал в дневнике фон Бок.На Бородинском поле, вопреки сценам из советского фильма "Битва за Москву", французские союзники нацистов не сражались. Однако некоторые легионеры все же посещали место главного сражения войны 1812 года в частном порядке. Они были убеждены, что продолжают дело прапрадедов."Наши сердца сильно бьются в груди у нас, сыновей Франции, необычайная судьба которых привела сюда, куда столетие назад наши предки, солдаты наполеоновской гвардии, принесли свои прославленные знамена и где многие героически пали с криком "Да здравствует император!" — писал после войны один из легионеров.Такими настроениями пользовалось командование вермахта. Накануне боев перед легионом выступил командующий 4-й армией генерал-фельдмаршал фон Клюге. Он напомнил о временах Наполеона, когда французы и немцы шли в одном строю против русских.Соединение коллаборантов находилось в полосе действий 32-й дивизии полковника Виктора Полосухина, у Нарских прудов. Через несколько дней, понеся большие потери, батальоны отвели от линии фронта. В немецком тылу легионеры боролись с партизанами. Будучи подспорьем СС на оккупированной советской территории, французские каратели совершили ряд военных преступлений против мирного населения."Вечером 8 января 1943 года в ходе операции поведение примерно 20 мужчин в возрасте от 18 до 40 лет, которые упорно молчали, было вполне очевидным, чтоб я отдал приказ расстрелять их всех. Я знал, что в соседней деревне Чернышевская ситуация была такой же. Я приказал ее сжечь", — отчитывался в донесении офицер легиона.После стратегической операции Красной армии "Багратион" в 1944 году французский полк расформировали.По обе стороныПилоты люфтваффе были немало удивлены, когда 5 апреля 1943-го в небе над Смоленской областью столкнулись с "Яками", на которых, кроме привычных красных звезд, красовался французский триколор. Уже в первом бою эскадрилья "Нормандия", сопровождавшая советские бомбардировщики, сбила два немецких самолета.Это были совсем другие французы: не готовые мириться с оккупацией и коллаборационистским правительством маршала Петена. Они стали частью Сопротивления, которое возглавил генерал Шарль де Голль."Восемнадцатого июня 1940-го, отвечая на призыв родины, лишенный какой-либо другой помощи для спасения своей души и чести, я один, никому не известный, должен был взять на себя ответственность за Францию", — писал генерал о своем знаменитом радиообращении из Лондона.После вторжения нацистов в Россию Де Голль хотел отправить туда механизированную дивизию из поддержавших его военнослужащих, но помешала Великобритания. Генерал смог помочь только летчиками. Когда об их участии в воздушных поединках стало известно Берлину, начальник Верховного командования вермахта Вильгельм Кейтель приказал: пленных из "Нормандии" расстреливать на месте.Кроме Смоленска, французы отличились в боях на Курской дуге и операции "Багратион". Когда освободили Литву, полк стали называть "Нормандия — Неман". Через него прошли 97 летчиков, 42 погибли. В Москве высоко оценили 869 воздушных боев и 273 сбитых самолета. Четверых французов удостоили звания Героя Советского Союза. Всего военнослужащие эскадрильи получили 112 советских орденов.Полюбившиеся Як-3 летчикам разрешили забрать с собой на родину. Один из этих истребителей хранится в Национальном музее авиации и космонавтики в Ле-Бурже. Соединение "Нормандия — Неман" до сих пор числится в ВВС Франции.Сомнительный победительПо подсчетам французского историка Жана-Франсуа Мураччиоля, в антифашистской "Сражающейся Франции" было порядка 73 тысяч человек. Не только французы — но и, например, бывшие советские военнопленные. Население страны в 1940-м — 40 миллионов. Такую диспропорцию осознавали и 80 лет назад, но исходили из другого.По одной из версий, поставить французский триколор рядом с флагами союзников в Карлсхорсте распорядился маршал Георгий Жуков по просьбе генерала Жана де Латра. "А почему бы еще и не китайский?" — сыронизировал кто-то из британских офицеров.Всего несколько дней назад 33-я гренадерская дивизия СС "Шарлемань", также известная как 1-я французская, ожесточенно обороняла бункер фюрера. К тому моменту в соединении, где служили и разбитые под Москвой легионеры, осталось около сотни человек — из восьми тысяч.Сдача в плен американцам особо не помогла. Двенадцать французских эсэсовцев передали представителям де Голля, которые их тут же казнили. Тем, кого выдали Советскому Союзу, после небольшого срока в лагерях разрешили вернуться домой. На родине их приговорили к 20 годам тюрьмы за коллаборационизм.Независимая Франция с сильным лидером, каким мог стать де Голль, в планы англо-американских союзников не входила. В Кремле же, наоборот, рассчитывали на перспективного и надежного западного союзника. Была надежда и на коммунистов, сыгравших большую роль в Сопротивлении. Популярность левых партий позволила им войти в послевоенное правительство.Но в Лондоне и Вашингтоне стремились сделать из Парижа европейский противовес Москве. Так что у членов антигитлеровской коалиции были собственные, диаметрально противоположенные интересы, которые в итоге позволили Франции стать державой-победительницей и получить место в Совбезе ООН.Но даже сегодня французы не рискуют называть себя полноправными победителями нацизма. В одной из недавних статей Le Figaro подчеркивается: военную машину Гитлера сломал Советский Союз. Впрочем, с каждым годом на Западе память об этом слабеет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, франция, шарль де голль, георгий жуков, рабоче-крестьянская красная армия (ркка), адольф гитлер